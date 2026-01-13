Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: 'Không được phép thua trong cuộc chiến chống tham nhũng'

TPO - Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, cuộc chiến chống tham nhũng ở nước này “vẫn nghiêm trọng và phức tạp”, và nhiệm vụ loại bỏ môi trường sinh sôi tham nhũng vẫn còn gian nan, do đó chính quyền phải tiếp tục duy trì áp lực cao độ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong cuộc họp ngày 12/1 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. (Ảnh: Hoàn cầu Thời báo)

“Tham nhũng là rào cản và trở ngại cho sự phát triển của Đảng và quốc gia. Cuộc chiến chống tham nhũng là một cuộc chiến lớn mà chúng ta không thể thua và không được phép thua”, hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết, nước này phải thúc đẩy nỗ lực chống tham nhũng với quyết tâm mạnh mẽ hơn và tìm ra những cách thức sáng tạo để đối phó với bất kỳ xu hướng tham nhũng mới nào. Ông nói thêm, rằng điều cần thiết là phải giữ vững lập trường để không cho các quan chức tham nhũng có nơi ẩn náu.

Chiến dịch chống tham nhũng của Bắc Kinh trong những năm gần đây đã dẫn đến nhiều cuộc điều tra cấp cao, phản ánh nỗ lực hơn một thập kỷ của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm bài trừ tham nhũng và tăng cường kỷ luật trong Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho biết hồi đầu tháng 1, rằng năm 2025, số lượng quan chức cấp cao bị điều tra ở Trung Quốc lên đến 65 người, tăng từ 58 người trong năm 2024, với danh sách mở rộng từ các quan chức cấp cao của chính phủ đến các cựu lãnh đạo của các trường đại học và doanh nghiệp nhà nước. Ngoài quan chức cấp cao, chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc cũng nhắm vào những người trốn truy nã ở nước ngoài và các quan chức cấp thấp hơn.

(Ảnh: Hoàn cầu Thời báo)

Một ngày trước cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã công bố bộ phim tài liệu về những cựu quan chức “ngã ngựa” vì tham nhũng.

Tập đầu tiên của bộ phim có sự xuất hiện của cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Tang Renjian, người bị kết tội và tuyên án tử hình treo vì tội nhận hối lộ vào tháng 9/2025. Ông Tang đã miêu tả chi tiết những bữa tiệc xa hoa, cũng như những món quà mà gia đình ông đã nhận được, trong khi một số dự án nông thôn mà ông tham gia bị bỏ dở.

Ông Tang, mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, bày tỏ sự hối hận trong đoạn video: “Tôi đã nghĩ đến những bữa tiệc, những cuộc vui. Cuối cùng, nó sẽ làm suy yếu ý chí của bạn”.

Bộ phim cũng đưa ra ví dụ về một quan chức tỉnh Hà Nam (miền trung Trung Quốc), người đã qua đời vì uống quá nhiều rượu sau một bữa tiệc vào tháng 3, được tổ chức trái với quy định của Đảng, và hai quan chức cấp cơ sở đã lợi dụng những sơ hở trong hệ thống quỹ hưu trí của Trung Quốc để biển thủ tiền công.