Quân đội xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng Vịnh Bắc Bộ

TPO - Sau khi Đề án xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng Vịnh Bắc Bộ được Bộ Quốc phòng phê duyệt, Quân khu 3 đã ban hành các chỉ thị, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị; giao Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 làm chủ đầu tư, trực tiếp triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 13/1, tại Hải Phòng, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị thủ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Quân khu 3 về triển khai Đề án xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng (KT-QP) Vịnh Bắc Bộ đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, hội nghị có sự tham dự của Trung tướng Lương Văn Kiểm - Tư lệnh Quân khu 3; đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3.

Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu tại hội nghị.

Đề án xây dựng Khu KT-QP Vịnh Bắc Bộ nhằm xây dựng khu vực phát triển kinh tế biển gắn chặt với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của vùng biển, đảo Vịnh Bắc Bộ.

Qua đó, ổn định dân cư trên các đảo, hình thành và phát triển các trung tâm hậu cần nghề cá, cảng cá, cảng biển, khu neo đậu tránh trú bão, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng tại các đảo có dân cư sinh sống, bảo đảm thế trận quốc phòng, an ninh liên hoàn, vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Sau khi Đề án được Bộ Quốc phòng phê duyệt, Quân khu 3 đã ban hành các chỉ thị, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị; thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai thực hiện Đề án; giao Đoàn KT-QP 327 làm chủ đầu tư, trực tiếp triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, Quân khu 3 đã lựa chọn đơn vị tư vấn, phối hợp với Quân khu 4 và các địa phương liên quan tổ chức khảo sát, lập hồ sơ trình Bộ Quốc phòng thẩm định, phê duyệt.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1 (2026 - 2030), Đề án tập trung hỗ trợ ổn định dân cư, phát triển sản xuất trên các đảo; đầu tư xây dựng các công trình giao thông; cải tạo, nạo vét khu neo đậu tàu thuyền, bến cập tàu, cảng; các công trình điện, nước sinh hoạt, xử lý rác thải cùng các công trình hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao.

Giai đoạn 1 cũng triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ dịch vụ hậu cần nghề cá; xây dựng doanh trại cho các đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị.

Trong giai đoạn tiếp theo, Đề án tiếp tục đầu tư các công trình chuyển tiếp, từng bước hoàn thiện Khu KT-QP Vịnh Bắc Bộ, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 3 khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai đề án; tổ chức công bố việc mở mới và xây dựng Khu KT-QP Vịnh Bắc Bộ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương, sở, ngành liên quan.

Thượng tướng Vũ Hải Sản lưu ý Quân khu 3 căn cứ thứ tự ưu tiên, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đề xuất chủ trương đầu tư các công trình, dự án; xây dựng phương án tổ chức thi công, bảo đảm tuyệt đối an toàn; kịp thời báo cáo Bộ Quốc phòng những vấn đề phát sinh; tổ chức quản lý, xây dựng Khu KT-QP Vịnh Bắc Bộ đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.