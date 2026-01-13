Mỹ lên tiếng vụ Nga phóng tên lửa đạn đạo Oreshnik vào Ukraine

Phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Tammy Bruce cho biết, các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là một bước leo thang khi Mỹ đang khẩn trương làm việc với Kiev, Moscow cũng như các đối tác khác để chấm dứt xung đột.

Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Tammy Bruce.

Đại diện của Mỹ nhấn mạnh, rằng cả Ukraine và Nga nên tìm cách giảm leo thang xung đột trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình.

"Nga đã phát động thêm các cuộc tấn công vào Ukraine, bao gồm cả việc phóng tên lửa đạn đạo Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, nhắm vào một khu vực của Ukraine gần biên giới với Ba Lan và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Điều này cấu thành một sự leo thang nguy hiểm và khó hiểu khác của cuộc xung đột này. Ngay cả khi Mỹ đang khẩn trương làm việc với Kiev, Moscow và các đối tác khác để chấm dứt xung đột thông qua một giải pháp đàm phán", bà nói.

Phó Đại sứ Mỹ nói thêm rằng, thay vì hướng tới một giải pháp hòa bình, hành động của Nga có nguy cơ làm mở rộng và leo thang xung đột.

"Chúng tôi lên án các cuộc tấn công liên tục và ngày càng leo thang của Nga vào các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự khác của Ukraine", bà nhấn mạnh.

Trong một diễn biến liên quan, Không quân Ukraine báo cáo, trong đêm 12, rạng sáng ngày 13/1, Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine với hàng trăm vũ khí. Trong đó bao gồm 293 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 25 tên lửa các loại (18 tên lửa đạn đạo Iskander-M và tên lửa phòng không S-300, 7 tên lửa hành trình Iskander-K).

Trong khi máy bay không người lái được phóng từ Kursk, Oryol, Shatalovo, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk và Kacha thì tên lửa được phóng từ Kursk, Bryansk, Voronezh, Belgorod và Crimea. Tính đến 9h30 ngày 13/1, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 247 mục tiêu, trong đó bao gồm 240 UAV và 7 tên lửa.

Không quân Ukraine đã ghi nhận tên lửa và 47 máy bay không người lái nhắm trúng vào 24 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống nhiều địa điểm trên lãnh thổ Ukraine.