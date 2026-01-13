Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Mỹ lên tiếng vụ Nga phóng tên lửa đạn đạo Oreshnik vào Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Quan chức Mỹ nhận định việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik chống lại Ukraine là một sự leo thang nghiêm trọng.

Phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Tammy Bruce cho biết, các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là một bước leo thang khi Mỹ đang khẩn trương làm việc với Kiev, Moscow cũng như các đối tác khác để chấm dứt xung đột.

7b5e69f1-bf0c-4552-b74c-609cb4ceac49.jpg
Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Tammy Bruce.

Đại diện của Mỹ nhấn mạnh, rằng cả Ukraine và Nga nên tìm cách giảm leo thang xung đột trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình.

"Nga đã phát động thêm các cuộc tấn công vào Ukraine, bao gồm cả việc phóng tên lửa đạn đạo Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, nhắm vào một khu vực của Ukraine gần biên giới với Ba Lan và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Điều này cấu thành một sự leo thang nguy hiểm và khó hiểu khác của cuộc xung đột này. Ngay cả khi Mỹ đang khẩn trương làm việc với Kiev, Moscow và các đối tác khác để chấm dứt xung đột thông qua một giải pháp đàm phán", bà nói.

Phó Đại sứ Mỹ nói thêm rằng, thay vì hướng tới một giải pháp hòa bình, hành động của Nga có nguy cơ làm mở rộng và leo thang xung đột.

"Chúng tôi lên án các cuộc tấn công liên tục và ngày càng leo thang của Nga vào các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự khác của Ukraine", bà nhấn mạnh.

Trong một diễn biến liên quan, Không quân Ukraine báo cáo, trong đêm 12, rạng sáng ngày 13/1, Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine với hàng trăm vũ khí. Trong đó bao gồm 293 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 25 tên lửa các loại (18 tên lửa đạn đạo Iskander-M và tên lửa phòng không S-300, 7 tên lửa hành trình Iskander-K).

Trong khi máy bay không người lái được phóng từ Kursk, Oryol, Shatalovo, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk và Kacha thì tên lửa được phóng từ Kursk, Bryansk, Voronezh, Belgorod và Crimea. Tính đến 9h30 ngày 13/1, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 247 mục tiêu, trong đó bao gồm 240 UAV và 7 tên lửa.

Không quân Ukraine đã ghi nhận tên lửa và 47 máy bay không người lái nhắm trúng vào 24 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống nhiều địa điểm trên lãnh thổ Ukraine.

Ngày 12/1, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp liên quan đến các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Ukraine. Cuộc họp cũng đề cập đến việc Nga bị cáo buộc sử dụng tên lửa Oreshnik tấn công các mục tiêu ở miền tây Ukraine vào đêm ngày 8, rạng sáng 9/1.

Quỳnh Như
Pravda
#Nga #Ukraine #tên lửa Oreshnik #Mỹ #xung đột #Hội đồng Bảo an

Xem thêm

Cùng chuyên mục