Nga tiến hành đợt không kích dữ dội vào lãnh thổ Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Nga được cho là đã phát động đợt tấn công tên lửa dữ dội nhất kể từ đầu năm 2026 vào lãnh thổ Ukraine, khi một số nguồn tin cho biết khoảng 20 tên lửa đạn đạo đã được phóng trong vòng khoảng một giờ đồng hồ.

Theo các phóng viên của Kyiv Independent tại hiện trường, các vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Ukraine vào khoảng 1h10 ngày 13/1. Thêm nhiều tiếng nổ khác được báo cáo vào khoảng 8h30 cùng ngày.

Công ty điều hành lưới điện Ukraine - Ukrenergo - cho biết, thủ đô Kiev đã phải chịu cảnh cắt điện khẩn cấp sau vụ tấn công tên lửa ngắn nhưng dữ dội vào thành phố.

DTEK - công ty năng lượng tư nhân của Ukraine - xác nhận, cuộc tấn công của Nga đã gây hư hại nặng nề cho các thiết bị tại một trong những nhà máy nhiệt điện của họ.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 18 tên lửa đạn đạo, 7 tên lửa hành trình, cũng như 293 máy bay không người lái nhằm vào Ukraine. Cơ sở hạ tầng năng lượng ở các tỉnh Kharkiv, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk cũng bị nhắm mục tiêu. Đây được mô tả là cuộc tấn công kéo dài nhất trong năm nay.

Quân đội Nga chưa đưa ra bình luận về quy mô của cuộc tấn công.

bv3w2xjowfjvzfqxguqrsfka5i.jpg
cwldvjjzzbpjjphzvyy2jm4xlm.jpg
5e7qzs5vgbmpppiohttgpditre.jpg
Hiện trường các vụ tấn công nhằm vào Kharkiv và Odesa. (Ảnh: Reuters)

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, Nga đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào hệ thống điện của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Trước đó, ngày 9/1, Nga đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào Kiev. Sau vụ tấn công, thủ đô của Ukraine bị mất điện, mất hệ thống sưởi và mất nước sinh hoạt đúng vào thời điểm những ngày lạnh nhất của mùa đông đang đến gần.

Ngay sau vụ tấn công, khoảng 6.000 tòa nhà trong thành phố bị mất điện. Tính đến ngày 12/1, khoảng 800 tòa nhà dân sự vẫn chưa có điện khi các đội sửa chữa đang nỗ lực khôi phục hệ thống cấp điện, theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko.

Minh Hạnh
Reuters, Kyiv Independent
