Tổng thống Mỹ dọa áp thuế các quốc gia giao thương với Iran

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo bất kỳ quốc gia nào giao thương với Iran đều sẽ phải đối mặt với mức thuế quan 25% nếu giao dịch với Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra khi Washington đang cân nhắc các phương án phản ứng với tình hình ở Iran, nơi các cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng ở khắp các thành phố.

k5pdlbpo7vjzfo3glrlggnzzha-1.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Bất kỳ quốc gia nào giao thương với Iran đều sẽ phải chịu mức thuế quan 25% đối với tất cả các giao dịch với Mỹ”, Tổng thống Mỹ Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Thuế quan sẽ được chi trả bởi các đơn vị Mỹ nhập khẩu hàng hóa từ các quốc gia đó.

“Đây là quyết định cuối cùng và không thể thay đổi”, ông Trump nói mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Iran, một thành viên của nhóm các nhà sản xuất dầu OPEC, đã xuất khẩu sản phẩm sang 147 đối tác thương mại vào năm 2022, theo dữ liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới. Các đối tác xuất khẩu hàng đầu của hàng hóa Iran bao gồm Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Ấn Độ.

Không có văn bản chính thức nào từ Nhà Trắng về chính sách này, cũng như không có thông tin nào về thẩm quyền pháp lý mà ông Trump sẽ sử dụng để áp đặt thuế quan, hoặc liệu chúng có nhắm vào tất cả các đối tác thương mại của Iran hay không. Nhà Trắng không trả lời yêu cầu bình luận.

Iran đang chứng kiến ​​các cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất trong nhiều năm. Tehran cáo buộc Mỹ và Israel đứng đằng sau tình trạng bất ổn này.

Ông Trump cho biết Mỹ có thể gặp gỡ các quan chức Iran và cũng đã liên lạc với phe đối lập Iran, đồng thời gây áp lực lên giới lãnh đạo nước này, bao gồm cả việc đe dọa hành động quân sự. Đáp lại, Iran cho biết vẫn duy trì các kênh liên lạc với Washington.

Trong khi các cuộc không kích là một trong nhiều lựa chọn mà ông Trump có thể cân nhắc, "thì ngoại giao luôn là lựa chọn đầu tiên của tổng thống", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm 12/1.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, Tổng thống Trump thường xuyên đe dọa và áp đặt thuế quan lên các quốc gia khác vì quan hệ của họ với các đối thủ của Mỹ, và vì các chính sách thương mại mà ông mô tả là không công bằng đối với Washington.

Tuy nhiên, chính sách thương mại của ông Trump đang chịu áp lực pháp lý khi Tòa án Tối cao Mỹ xem xét bãi bỏ một loạt các mức thuế quan hiện hành.

Minh Hạnh
Reuters
