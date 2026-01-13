Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

G7 và nhiều đối tác bàn cách giảm phụ thuộc đất hiếm Trung Quốc

Bình Giang

TPO - Các bộ trưởng tài chính của G7 và một số nền kinh tế lớn khác vừa tham dự cuộc họp tại Washington, để bàn các biện pháp giảm phụ thuộc vào nguồn đất hiếm từ Trung Quốc, trong đó có việc thiết lập mức giá sàn và phát triển nguồn cung thay thế.

dat-hiem.jpg
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: Reuters)

Cuộc họp ngày 12/1 do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent triệu tập, với sự tham dự của bộ trưởng tài chính các nước G7 gồm Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada và Mỹ, cùng các quan chức từ Úc, Mexico, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, đại diện của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ và JP Morgan cũng tham dự.

Trong thông cáo, Bộ Tài chính Mỹ cho biết ông Bessent mong muốn “thảo luận các giải pháp nhằm bảo đảm và đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, đặc biệt là các nguyên tố đất hiếm”, đồng thời bày tỏ lạc quan rằng các quốc gia sẽ theo đuổi cách tiếp cận “giảm rủi ro một cách thận trọng thay vì tách khỏi” Trung Quốc.

Ngày 11/1, một quan chức Mỹ cho biết ông Bessent sẽ kêu gọi các bên tham dự tăng cường nỗ lực giảm phụ thuộc vào khoáng sản thiết yếu từ Trung Quốc. Bắc Kinh đã một số lần áp biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, gần đây nhất là với Nhật Bản.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama nói với báo chí rằng đã có “sự đồng thuận rộng rãi về sự cần thiết phải nhanh chóng giảm phụ thuộc vào Trung Quốc về đất hiếm”.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho biết bà đã trình bày đề xuất cách tiếp cận chính sách ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của G7 và các quốc gia cùng chí hướng, nhằm tăng cường nguồn cung đất hiếm không phải từ Trung Quốc.

Các quốc gia tham dự cuộc họp và Liên minh châu Âu chiếm khoảng 60% nhu cầu đất hiếm toàn cầu. Trung Quốc đang chi phối chuỗi cung ứng, tinh luyện từ 47% - 87% lượng đồng, lithium, cobalt, graphite và đất hiếm, Cơ quan Năng lượng quốc tế cho biết.

Những khoáng sản này có vai trò then chốt đối với công nghiệp quốc phòng, chất bán dẫn, tấm pin năng lượng tái tạo và pin.

Tuần trước, Trung Quốc cấm xuất khẩu sang Nhật Bản các loại hàng hóa lưỡng dụng, trong đó có một số khoáng sản thiết yếu.

Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cho biết, cuộc họp đề cập đến khả năng thiết lập mức giá sàn cho đất hiếm và các quan hệ đối tác nhằm tăng nguồn cung, nhưng lưu ý rằng đây mới chỉ là khởi đầu và còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết.

Ông cho biết đất hiếm và nguồn cung khoáng sản thiết yếu sẽ là chủ đề chính khi Pháp đảm nhiệm vai trò Chủ tịch G7 năm nay.

Tuy nhiên, ông cảnh báo không nên hình thành một liên minh chống Trung Quốc, nhấn mạnh châu Âu cần phải tự đẩy nhanh tiến độ phát triển các nguồn cung nguyên liệu quan trọng.

“Tôi cho rằng điều rất quan trọng là chúng ta không thể ngồi yên… Chúng ta phải trở nên chủ động”, ông nói.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái chế các khoáng sản thiết yếu để xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Ông Koo cũng kêu gọi các quốc gia thúc đẩy hợp tác theo hướng dự án do doanh nghiệp dẫn dắt, trong khi Canada và Úc đề nghị Hàn Quốc hợp tác về công nghệ, thông cáo cho biết.

Bình Giang
Reuters
#Đất hiếm #G7 #Trung Quốc

