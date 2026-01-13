Mỹ khuyến cáo công dân nên lập tức rời Iran

(Ảnh: AP)

"Công dân Mỹ nên chuẩn bị tinh thần cho việc tiếp tục bị gián đoạn Internet, sử dụng các phương tiện liên lạc thay thế, và nếu an toàn, hãy cân nhắc rời khỏi Iran bằng đường bộ đến Armenia hoặc Thổ Nhĩ Kỳ", đại sứ quán ảo cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình, nói thêm rằng những người mang hai quốc tịch Mỹ - Iran phải xuất cảnh bằng hộ chiếu Iran, vì Chính phủ Iran không công nhận song tịch.

"Công dân Mỹ đang đối mặt với nguy cơ bị thẩm vấn, bắt giữ và giam giữ ở Iran", tuyên bố cho biết.

Cũng theo đại sứ quán Mỹ, các hãng hàng không đang tiếp tục hạn chế hoặc hủy các chuyến bay đến và đi từ Iran, với một số hãng tạm ngừng dịch vụ cho đến cuối tuần này.

Mỹ không có đại sứ quán hay lãnh sự quán nào tại Iran. Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran đóng vai trò là cơ quan bảo vệ lợi ích của Mỹ, nhưng các dịch vụ bị hạn chế.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ lâu đã xếp Iran vào danh sách điểm đến Cấp 4 - Không nên đến, cảnh báo rằng công dân Mỹ không nên đến đó vì bất kỳ lý do gì và những người đang ở Iran nên rời đi ngay lập tức do rủi ro an ninh nghiêm trọng.

Trước đó ngày 12/1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ngoại giao vẫn là phương pháp được ưu tiên trong việc giải quyết vấn đề Iran, mặc dù chính quyền Mỹ sẽ không loại trừ các lựa chọn quân sự nếu cần thiết.

"Chỉ có Tổng thống Donald Trump mới biết ông ấy làm gì tiếp theo. Vì vậy, thế giới sẽ phải tiếp tục chờ đợi và phỏng đoán, và chúng ta sẽ để ông ấy quyết định", bà nói trên Fox News.

Tổng thống Trump hôm 11/1 cho biết, chính quyền của ông đang cân nhắc "một số lựa chọn rất mạnh mẽ", bao gồm cả hành động quân sự tiềm tàng chống lại Iran, vì Iran đang "bắt đầu" vượt qua lằn ranh đỏ của Mỹ.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở một số thành phố của Iran kể từ cuối tháng 12 do sự sụt giảm mạnh của đồng tiền quốc gia và những khó khăn kinh tế kéo dài. Số người thiệt mạng thuộc lực lượng an ninh và dân thường đang ngày càng tăng.