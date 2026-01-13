Tên lửa Ấn Độ đột ngột mất kiểm soát

TPO - Một tên lửa của Ấn Độ mang theo vệ tinh và nhiều thiết bị đã bị chệch hướng sau khi rời bệ phóng, đánh dấu bước lùi mới đối với dòng tên lửa chủ lực của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO).

Tên lửa PSLV khi rời bệ phóng. (Ảnh: Dawn)

Đây là thất bại thứ hai của Tên lửa đẩy vệ tinh PSLV trong khoảng 8 tháng qua, gây tổn hại cho độ tin cậy của phương tiện này dù đã đạt tỷ lệ thành công hơn 90% trong hơn 60 lần phóng trước đây.

Ngày 12/1, tên lửa PSLV-C62 được phóng từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan trên đảo Sriharikota, mang theo vệ tinh quan sát EOS-N1 cùng 15 thiết bị do các startup và cơ sở học thuật Ấn Độ và nước ngoài chế tạo.

Trung tâm điều khiển của ISRO cho biết, tên lửa hoạt động bình thường trong hầu hết chuyến bay, trước khi xảy ra nhiễu loạn bất ngờ khiến nó lệch khỏi quỹ đạo dự kiến.

“Trong giai đoạn cuối của tầng PS3, tên lửa PSLV-C62 đã gặp sự cố bất thường. Một cuộc phân tích chi tiết đang được tiến hành”, ISRO cho biết trong một thông cáo.

Cơ quan này không cung cấp thêm thông tin về nguyên nhân gây trục trặc hay việc tên lửa đã rơi xuống đâu.

PSLV đóng vai trò trung tâm trong chương trình không gian của Ấn Độ, từng đảm nhận nhiệm vụ phóng các tàu vũ trụ như Chandrayaan-1 và đài quan sát Mặt trời Aditya-L1.

Tên lửa này cũng đóng vai trò nền tảng cho nỗ lực của Ấn Độ nhằm mở cửa ngành không gian cho khu vực tư nhân.