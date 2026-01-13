Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Robot độc lạ ở Mỹ, siêu nhỏ, biết bơi, tự suy nghĩ và hành động

Các nhà khoa học Mỹ đã chế tạo những con robot hoạt động bằng ánh sáng, có khả năng suy nghĩ và vận hành độc lập ở quy mô của tế bào sống.

Theo SciTech Daily, các nhà khoa học từ Đại học Pennsylvania và Đại học Michigan (Mỹ) đã chế tạo thành công robot tự hành nhỏ nhất thế giới, kích thước chưa bằng hạt muối.

Đây cũng là những robot đầu tiên ở kích thước này có khả năng tự tư duy, lập trình được và hoạt động hoàn toàn độc lập mà không cần dây dẫn hay điều khiển từ xa.

robot-biet-boi.jpg
Robot siêu nhỏ mà các nhà khoa học Mỹ vừa chế tạo - Ảnh: ĐẠI HỌC MICHIGAN

Các nhà nghiên cứu cho biết loại robot họ phát minh có thể bơi trong chất lỏng, cảm nhận và phản ứng với môi trường xung quanh một cách độc lập, hoạt động liên tục trong nhiều tháng và có giá chỉ một xu mỗi chiếc.

Với kích thước khoảng 200 x 300 x 50 micromet, chúng hoạt động ở cùng quy mô với nhiều vi sinh vật.

Vì vậy, chúng có thể là phương tiện hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ trong tương lai, giúp thiết kế các công cụ theo dõi từng tế bào hay các phương pháp điều trị trong đó thuốc được đem đến từng tế bào.

Ngoài ra, chúng có thể được tích hợp vào các thiết bị công nghệ siêu nhỏ trong nhiều lĩnh vực.

Những robot này được vận hành bằng năng lượng ánh sáng (quang năng) và chứa các máy tính siêu nhỏ.

Nhờ đó, chúng có thể được lập trình để tuân theo các mô hình chuyển động phức tạp một cách tự động, phát hiện sự thay đổi nhiệt độ trong môi trường xung quanh và thay đổi hướng đi dựa trên "bản hướng dẫn" đó.

Không giống như các máy móc quy mô nhỏ trước đây, những robot này không cần dây dẫn, điều khiển từ tính hoặc điều khiển kiểu cần gạt bên ngoài khi hoạt động, vì có khả năng suy nghĩ độc lập

Điều đó khiến chúng trở thành những robot lập trình được đầu tiên ở kích thước này có thể thực sự hoạt động độc lập.

“Chúng tôi đã thu nhỏ robot tự hành xuống 10.000 lần. Điều đó mở ra một quy mô hoàn toàn mới cho robot lập trình được” - phó giáo sư Marc Miskin, từ Trường Kỹ thuật và khoa học ứng dụng thuộc Đại học Pennsylvania, tác giả chính, cho biết.

Sáng chế độc đáo này vừa được công bố trong 2 bài báo trên các tạp chí khoa học Science RoboticsProceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

