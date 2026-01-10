Giá linh kiện máy tính tăng vọt, nhiều người mang đồ cũ đi bán ‘chốt lời’ gấp đôi

TPO - Cơn khát trí tuệ nhân tạo toàn cầu đang đẩy giá linh kiện máy tính leo thang chưa từng có. RAM, SSD và các loại chip nhớ liên tục tăng mạnh, khiến không ít người dùng bất ngờ “lật kèo”, đem linh kiện cũ đi bán thu về khoản lời gấp đôi, trong khi thị trường PC, laptop và thiết bị điện tử phải đối mặt với mặt bằng giá mới đầy thách thức.

Chưa bao giờ thị trường linh kiện máy tính cá nhân lại chứng kiến một cơn “sóng giá” mạnh mẽ như những tháng gần đây. Từ RAM, ổ cứng SSD cho đến các loại chip nhớ quan trọng, giá bán đồng loạt leo thang với tốc độ chóng mặt, đẩy chi phí lắp ráp PC, laptop và nhiều thiết bị công nghệ khác lên cao. Trong bối cảnh đó, không ít người dùng bất ngờ phát hiện những linh kiện từng mua cách đây vài tháng nay có thể bán lại với giá gấp đôi, biến đồ công nghệ cũ thành “kênh đầu tư” ngoài dự đoán.

Anh Nguyễn Văn Tuấn - một người chơi công nghệ tại Thanh Trì (Hà Nội), chia sẻ: cuối năm ngoái anh mua một kit RAM 48GB bus 7200 với giá khoảng 5 triệu đồng, nhưng hiện tại đem bán có thể thu về tới 10 triệu. Tương tự, ổ SSD Kingston NV3 1TB M.2 anh mua hồi tháng 4/2025 chỉ 1,5 triệu đồng, nay nhiều người đang tìm mua với giá gần 3 triệu. “Không ngờ linh kiện máy tính lại sinh lời nhanh như vậy”, anh Tuấn nói.

Thực tế thị trường cho thấy mức tăng không chỉ dừng ở vài sản phẩm lẻ. Anh Đăng Minh, chủ một cửa hàng linh phụ kiện tại Cầu Giấy, cho biết so với cùng kỳ năm ngoái, giá RAM DDR5 32GB 6400MHz đã tăng từ hơn 3 triệu đồng lên 7–8 triệu đồng. Các mẫu SSD “quốc dân” như Kingston NV2, NV3 trước đây phổ biến ở mức 1,5 triệu đồng, nay hầu hết đại lý đều bán từ 2,7–2,8 triệu. Theo anh Minh, giá linh kiện tăng nhanh đến mức nhiều khách hàng muốn nâng cấp máy tính nay phải tạm hoãn kế hoạch vì chi phí đội lên quá cao.

Thị trường linh, phụ kiện điện tử đang trong đợt tăng giá "chưa từng có"

Lý giải cho đợt tăng giá “chưa từng có”, giới kinh doanh linh kiện cho rằng nguyên nhân cốt lõi đến từ sự bùng nổ mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo. Kể từ khi các mô hình AI như ChatGPT ra đời và được ứng dụng rộng rãi, nhu cầu xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ đã khiến các doanh nghiệp công nghệ trên toàn cầu đổ xô thu gom phần cứng. Các trung tâm dữ liệu AI đang “hút” phần lớn nguồn cung chip nhớ NAND Flash và DRAM, trong khi các dây chuyền sản xuất bộ nhớ cho máy chủ lại trùng với dây chuyền sản xuất linh kiện cho thị trường tiêu dùng phổ thông.

Anh Minh cho biết: “Thị trường chip nhớ vốn tập trung trong tay số ít “ông lớn” như Samsung, SK Hynix và Micron, kiểm soát tới hơn 95% thị phần, nên chỉ cần một cú sốc cung – cầu cũng đủ khiến giá cả bị khuếch đại mạnh. Không chỉ vậy, các nhà sản xuất này hiện ưu tiên nguồn lực cho mảng bộ nhớ phục vụ máy chủ và AI - lĩnh vực có biên lợi nhuận rất cao, khiến nguồn cung dành cho người dùng phổ thông ngày càng hạn hẹp. Micron thậm chí đã quyết định đóng cửa thương hiệu bộ nhớ tiêu dùng Crucial để tập trung hoàn toàn cho mảng trung tâm dữ liệu AI, càng làm thị trường bán lẻ thêm khan hiếm".

Người tiêu dùng cân nhắc xuống tiền trong thời điểm giá linh, phụ kiện tăng vọt.

Hệ quả là giá linh kiện không ngừng bị đẩy lên. CyberPowerPC, một trong những nhà sản xuất máy tính chơi game và máy trạm lớn, mới đây phải thông báo điều chỉnh giá bán để bù đắp chi phí linh kiện leo thang. Theo dự báo của Counterpoint, giá chip nhớ có thể tiếp tục tăng ít nhất 20% cho đến quý II/2026. Điều này không chỉ tác động đến PC, laptop mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến smartphone, máy chơi game và nhiều thiết bị điện tử khác.

Trong bối cảnh giá cả chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều người dùng mang linh kiện cũ đi bán khi giá đang ở đỉnh, thu về khoản lời không nhỏ. Ngược lại, những người chuẩn bị build PC mới hoặc nâng cấp hệ thống buộc phải tính toán kỹ lưỡng, thậm chí chấp nhận trì hoãn để chờ thị trường ổn định. “Giá RAM, SSD hiện nay không còn phản ánh đúng giá trị sản phẩm mà phụ thuộc rất lớn vào cơn khát AI toàn cầu. Người dùng nên cân nhắc thật kỹ trước khi xuống tiền”, anh Đăng Minh nhận định.