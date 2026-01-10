Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Đâu là tổ tiên sớm nhất của loài người?

Thùy Anh (theo MSN)
TP - Loài vượn Sahelanthropus tchadensis sống ở châu Phi cách đây 7 triệu năm có thể là những con người cổ xưa nhất, nhưng hiện các nhà khảo cổ cần tìm thêm hóa thạch để xác nhận.

Trong những chương đầu mờ mịt của câu chuyện loài người, có một tổ tiên vô danh đã thực hiện bước chuyển mình sâu sắc từ đi bằng bốn chân sang đứng thẳng, một hành động đã định hình nên chúng ta.

Xác suất tìm thấy bằng chứng hóa thạch về một thành tựu tiến hóa quý giá như vậy là rất nhỏ, nhưng trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học tin rằng một loài động vật giống vượn sống ở châu Phi cách đây 7 triệu năm là ứng cử viên sáng giá nhất cho đến nay.

Sọ, xương trụ và xương đùi của (từ trái sang phải): một con tinh tinh, một con Sahelanthropus và một con Australopithecus

Sau khi phân tích lại xương của một loài có tên là Sahelanthropus tchadensis, các nhà nghiên cứu kết luận rằng mặc dù nó giống vượn, nhưng xương của nó thích nghi với việc đi đứng thẳng, chứ không phải di chuyển bằng bốn chân. Nó được coi là loài hominin cổ nhất được biết đến, hay thành viên của dòng dõi loài người, kể từ khi tách khỏi loài tinh tinh trong quá trình tiến hóa.

“Dựa trên các đặc điểm chúng tôi tìm thấy, loài này trông giống như một loài vượn đi bằng hai chân, giống nhất với tinh tinh”, PGS.TS Scott Williams tại Đại học New York (Mỹ) và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết. Mặc dù tinh tinh có thể đi đứng thẳng trong thời gian ngắn, nhưng phần lớn chúng đều đi bằng khớp ngón tay.

Công trình nghiên cứu này là kết quả mới nhất trong một cuộc tranh luận kéo dài từ năm 2001, khi một số ít hóa thạch Sahelanthropus được tìm thấy ở sa mạc Djurab ở Chad. Khi phát hiện này được công bố, nhà nghiên cứu chính của nhóm, GS Michel Brunet tại Đại học Poitiers (Pháp) cho rằng Sahelanthropus đi đứng thẳng vì tư thế đầu của nó. Ông đã tuyên bố loài này là “tổ tiên của toàn nhân loại”.

Các nhà khoa học khác ít tin tưởng rằng Sahelanthropus thuộc dòng dõi loài người. Và nếu không có thêm xương, đặc biệt là từ phần thân dưới, rất khó để xác định chính xác cách thức di chuyển của nó. Một phần xương đùi và xương cẳng tay của Sahelanthropus sau đó được tìm thấy, nhưng vẫn không giải quyết được cuộc tranh luận - các nhà nghiên cứu vẫn bất đồng về việc liệu nó có phải là loài đi đứng thẳng hay không.

