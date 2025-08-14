Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Dấu ấn virus cổ đại trong DNA: Manh mối mới về tiến hóa loài người

Hà Thu

TPO - Gần một nửa vật liệu di truyền của con người chứa tàn dư virus hàng triệu năm tuổi gọi là yếu tố chuyển vị (TE) hay “gien nhảy”. Từng bị xem là “DNA rác”, các “gien nhảy” này đang được chứng minh có vai trò quan trọng trong phát triển, tiến hóa và thậm chí liên quan đến bệnh tật ở người.

Một nghiên cứu mới ủng hộ giả thuyết rằng những tàn dư virus cổ xưa đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu phát triển của con người và có thể liên quan đến quá trình tiến hóa của chúng ta.

1.jpg
Nghiên cứu mới cho thấy rằng các loại virus cổ đại có thể đã góp phần vào quá trình tiến hóa tạo nên con người, tinh tinh và khỉ đuôi dài. (Ảnh: Patrick Meinhardt/AFP)

Bằng cách giải trình tự TE, nhóm nghiên cứu quốc tế đã phát hiện các mô hình tiềm ẩn ảnh hưởng đến phát triển ban đầu của cơ thể.

Tiến sĩ Xun Chen (Viện Miễn dịch và Nhiễm trùng Thượng Hải) cho biết, việc tìm hiểu TE không chỉ giúp giải mã tiến hóa mà còn hé mở mối liên hệ với bệnh tật, đồng thời gợi ý cách ứng dụng trong liệu pháp gen.

Mặc dù phần lớn TE đã “ngủ yên” và vô hại, một số vẫn có thể kích hoạt bệnh ở người.

Nghiên cứu tháng 7/2024 cho thấy, làm im lặng một số TE nhất định có thể hỗ trợ điều trị ung thư.

Tiến sĩ Steve Hoffmann (Viện Lão hóa Leibniz, Đức) nhận định, kết quả nghiên cứu là manh mối quan trọng để hiểu cách TE định hình bộ gien và lý giải tại sao con người mắc bệnh còn một số loài khác thì không.

Theo ông, nắm rõ quy luật tiến hóa gien sẽ mở ra hướng đi mới cho các liệu pháp và can thiệp y học tương lai.

Hà Thu
CNN
#DNA cổ đại #virus nội sinh #tiến hóa của con người #tinh tinh #khỉ đuôi dài

Xem thêm

Cùng chuyên mục