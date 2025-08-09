Bí ẩn vụ thảm sát 5.600 năm trước: Cả gia đình thời đồ đá mới bị lột da, nấu chín và ăn thịt

TPO - Nghiên cứu mới tại hang El Mirador (Tây Ban Nha) hé lộ cảnh tượng rùng rợn thời đồ đá mới: ít nhất 11 người, từ trẻ sơ sinh đến người già, bị giết, lọc máu, luộc chín và ăn thịt trong một vụ bạo lực nghi do xung đột giữa các cộng đồng nông dân.

Một nghiên cứu vừa công bố trên Scientific Reports cho thấy, cách đây 5.600 năm, tại hang động El Mirador ở miền bắc Tây Ban Nha, một gia đình thời đồ đá mới đã bị thảm sát và ăn thịt.

Các nhà khoa học phát hiện hài cốt của ít nhất 11 người — gồm người lớn, thanh thiếu niên, trẻ em và cả trẻ sơ sinh mang dấu vết của nạn ăn thịt người: vết cắn của con người, xương gãy để lấy tủy, dấu hiệu bị luộc chín. Trên xương đùi của một trẻ sơ sinh còn hiện rõ vết gõ để lấy tủy.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy dấu hiệu của sự ăn thịt đồng loại trên xương người, bao gồm xương đùi của đứa trẻ sơ sinh này, nơi có dấu vết gõ để lấy tủy. (Ảnh: IPHES-CERCA)

Sự kiện xảy ra trong thời gian rất ngắn, có thể chỉ vài ngày, vào giai đoạn cuối thời đồ đá mới — khi nghề nông đang phát triển mạnh. Các nhà nghiên cứu loại trừ khả năng nghi lễ hay nạn đói, cho rằng đây là hệ quả của một cuộc xung đột đẫm máu giữa các cộng đồng nông dân lân cận.

Phân tích bằng phương pháp cacbon phóng xạ xác định xương có niên đại từ 5.709–5.573 năm, thuộc người bản địa và bị giết trong cùng thời điểm. Các nạn nhân có thể là một gia đình hạt nhân hoặc mở rộng.

Đây không phải là lần đầu hang El Mirador hé lộ manh mối ăn thịt đồng loại. Đầu những năm 2000, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy hài cốt sáu cá thể thời đại đồ đồng (4.600–4.100 năm trước) với dấu vết tương tự.

Các tác giả nghiên cứu nhận định, vụ việc phản ánh bạo lực lan rộng thời kỳ chuyển đổi từ săn bắt – hái lượm sang nông nghiệp, khi xung đột và tiêu diệt kẻ thù là chiến lược sinh tồn của con người cổ đại.