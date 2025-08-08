Cực quang có thể được nhìn thấy vào cuối tuần này khi bão mặt trời tiến về Trái Đất

TPO - Các chuyên gia thời tiết cảnh báo một cơn bão địa từ có thể tấn công Trái Đất vào thứ Sáu hoặc thứ Bảy này, có thể mang cực quang đến bầu trời phía bắc nước Mỹ.

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) vừa ban hành cảnh báo bão địa từ và cho rằng cơn bão này có thể liên quan đến một đợt bùng phát năng lượng mặt trời gần đây bùng phát từ một vùng hoạt động của mặt trời.

Cơn bão tiềm tàng sắp tới có thể đạt đỉnh ở mức 2/5 theo thang đo của NOAA về mức độ nghiêm trọng của bão địa từ. (Ảnh: Marc_Hilton)

NOAA cho biết ảnh hưởng của cơn bão này có thể kiểm soát được và chỉ giới hạn ở cơ sở hạ tầng công nghệ. Nhưng một điểm cộng cho những người yêu thiên văn là cực quang có thể được nhìn thấy từ New York đến Idaho.

Bão địa từ là những nhiễu loạn tạm thời trong từ quyển của Trái Đất, bắt nguồn từ gió mặt trời xâm nhập vào không gian. Những cơn gió dài, tốc độ cao di chuyển theo hướng ngược với từ trường Trái Đất thường gây ra những cơn bão đáng chú ý nhất.

Những cơn bão địa từ lớn nhất thường liên quan đến các vụ phun trào khối nhật hoa (CME) — sự phóng thích hàng tỷ tấn plasma từ Mặt Trời. Plasma và từ trường ẩn chứa trong đó thường đến Trái Đất vài ngày sau khi phun trào từ Mặt Trời. Cơn bão sắp tới có thể được dự đoán dựa trên CME xảy ra vào ngày 5/8 sau một đợt bùng phát Mặt Trời.

Bão địa từ cấp G2 tấn công Trái đất

Cảnh báo dự đoán cơn bão sẽ đạt đỉnh ở cấp độ trung bình G2 trên thang năm cấp của NOAA để đánh giá mức độ nghiêm trọng của bão địa từ. (Cơn bão cấp G5 là mạnh nhất, giống như cơn bão đã tấn công Trái Đất vào tháng 5 năm 2024 và khiến cực quang có thể nhìn thấy ở xa về phía nam tới tận Florida).

Một đợt gió mặt trời mạnh có thể gây ra những thay đổi trong dòng điện, plasma và trường từ của từ quyển Trái Đất, khiến các hạt năng lượng tích tụ trong tầng điện ly, phần khí quyển đóng vai trò là ranh giới giữa Trái Đất và chân không của không gian.

Nhiệt độ và mật độ tăng thêm trong tầng điện ly có thể gây lực cản lên các vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất thấp và ảnh hưởng đến tín hiệu vô tuyến, từ đó có thể làm gián đoạn các hệ thống định vị dựa trên GPS.

Bão địa từ cũng thường tạo ra cực quang có thể quan sát được ở vĩ độ thấp bất thường. NOAA dự đoán mười tám tiểu bang của Mỹ, xa về phía nam như Nam Dakota và Iowa, có thể có cơ hội chứng kiến cực quang phương Bắc vào thứ Sáu và thứ Bảy . Trăng Sturgeon tròn, mọc vào lúc hoàng hôn ngày 9/8, có thể sáng hơn cả cực quang mờ nhạt.