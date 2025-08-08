Lời tiên tri trong truyện tranh manga Nhật Bản về sóng thần đã trở thành sự thật ?

TPO - Khi những con sóng lớn ập vào Thái Bình Dương ngày 30/7 vừa qua, hơn một triệu người Trung Quốc hối hả tìm kiếm thuật ngữ: “Lời tiên tri”. Bởi lẽ, thảm họa thiên nhiên này dường như đã được báo trước từ bốn năm trước, trong một cuốn truyện tranh manga của Nhật Bản.

Lời tiên tri trong truyện tranh manga

Được xuất bản vào năm 2021 bởi họa sĩ Ryo Tatsuki, người mà những người hâm mộ cho biết các tác phẩm trước đó của bà cũng mang tính tiên tri tương tự, bộ truyện tranh này tuyên bố rằng trận động đất lớn tiếp theo sẽ xảy ra vào tháng 7 năm 2025, làm dấy lên một loạt các meme lan truyền trên internet và các cuộc tranh luận trên khắp châu Á trong những tháng gần đây.

Người dân trú ẩn trên nóc một tòa nhà ở thành phố Oamishirasato, Nhật Bản ngày 30/7 vừa qua sau khi cảnh báo sóng thần được đưa ra. (Ảnh: Toshiyuki Kon/Tờ Yomiuri Shimbun/AP)

Tại Trung Quốc, từ khóa tìm kiếm "lời tiên tri" của Tatsuki đã đạt được hơn 1,1 triệu lượt xem trên ứng dụng video Douyin ngay sau trận sóng thần Thái Bình Dương ngày 30/7 vừa qua. "Liệu dự đoán của Ryo Tatsuki về một thảm họa lớn vào tháng 7 có thành sự thật không?" là tiêu đề của một bài báo đăng trên một tờ báo Hồng Kông ngày 30/7.

Bộ truyện tranh này đã có lượng người theo dõi đông đảo kể từ khi xuất bản vào năm 2021 và nó đã trở thành một hiện tượng văn hóa trên khắp châu Á vào đầu năm nay. Nhiều người hâm mộ truyện tranh này đang chờ xem liệu lời tiên tri này có trở thành hiện thực, thậm chí nhiều người sợ hãi đến mức hủy cả chuyến nghỉ hè đến Nhật Bản tháng 7 này.

"Tôi nổi da gà!" một người dùng Nhật Bản trên X đã viết sau trận động đất mạnh 8,8 độ richter vừa qua. Du khách Trung Quốc Andrea Wang, 25 tuổi, đã hủy chuyến đi đến Nhật Bản vào tháng 4, nói rằng bộ truyện tranh khiến cô "lo ngại về nguy cơ đe dọa tính mạng". Mặc dù trận sóng thần đã qua, cô vẫn không có kế hoạch đi du lịch Nhật Bản trong suốt năm 2025.

Không thể dự đoán chính xác trước thời điểm động đất có thể xảy ra và các nhà địa chấn học đã cảnh báo mạnh mẽ vào những cái gọi là dự đoán này. Ngay cả bản thân tác giả Tatsuki cũng đã kêu gọi mọi người đừng "quá sa đà" vào những giấc mơ của bà, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nhật Bản hồi tháng 5 vừa qua.

Bộ truyện tranh manga gây tranh cãi

Truyện tranh manga của Tatsuki mô tả những hình ảnh bà nhìn thấy trong giấc ngủ, một số trong đó rất giống với các sự kiện ngoài đời thực. Một số người hâm mộ tin rằng bà đã tiên đoán cái chết của Công nương Diana và Freddie Mercury, mặc dù những người hoài nghi cho rằng những hình ảnh đó quá mơ hồ.

Chính trận động đất năm 2011 đã củng cố niềm tin vào khả năng tiên tri được cho là của Tatsuki. Bộ truyện tran "The Future I Saw" năm 1999 của bà có dòng chữ "thảm họa lớn vào tháng 3 năm 2011" trên bìa - khiến nhiều người tin rằng bà đã dự đoán trận động đất mạnh 9 độ Richter hơn một thập kỷ trước khi nó tấn công Tohoku.

Trong bài viết tiếp theo vào năm 2021, Tatsuki cảnh báo rằng trận động đất ở Biển Philippines vào ngày 5/7/2025 sẽ gây ra sóng thần cao gấp ba lần so với trận động đất Tohoku. Cuối cùng, trận động đất ngày 30/7 xảy ra cách tâm chấn dự kiến hàng nghìn km và những con sóng cao nhất được ghi nhận ở Nhật Bản chỉ cao 1,3m - thấp hơn nhiều so với con sóng cao 9,1m được ghi nhận vào năm 2011.

CN Yuen, giám đốc điều hành của công ty du lịch WWPKG có trụ sở tại Hồng Kông, cho biết số lượng đặt tour du lịch Nhật Bản đã giảm khoảng 70% trong tháng 6 và tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái.

Oscar Chu, du khách 36 tuổi đến từ Hồng Kông, cũng quyết định không đi vào đầu mùa hè này, mặc dù anh thường đến Nhật Bản nhiều lần trong năm. "Tôi không dám chắc chắn 100% (về dự đoán này), nhưng tôi không loại trừ khả năng đó", anh nói với CNN.

Nỗi lo sợ sóng thần ở Nhật Bản

Trận sóng thần ngày 30/7 vừa qua đã làm nổi bật tình trạng dễ bị tổn thương của hàng triệu người sống dọc theo bờ biển khắp Thái Bình Dương, nơi "Vành đai lửa" hoạt động mạnh đã gây ra nhiều trận động đất mạnh nhất thế giới.

Nỗi lo sợ sóng thần ở Nhật Bản ngày càng gia tăng kể từ khi chính phủ đưa ra cảnh báo gần đây rằng một trận động đất lớn có thể xảy ra ở rãnh Nankai phía Nam trong vòng 30 năm tới, mặc dù khoa học vẫn còn nhiều tranh cãi.

Theo Ủy ban Nghiên cứu Động đất của Chính phủ Nhật Bản, dọc theo đứt gãy của máng Nan Kai, một mảng kiến tạo chìm xuống 700 km, cứ 100 đến 200 năm lại ghi nhận những trận động đất mạnh. Những trận động đất tương tự gần đây nhất xảy ra vào năm 1944 và 1946, khiến ít nhất 2.500 người thiệt mạng và phá hủy hàng chục nghìn ngôi nhà.

Chính phủ Nhật Bản đã nhiều lần cảnh báo rằng có 70-80% khả năng Nhật Bản sẽ phải hứng chịu một trận động đất Nankai Trough trong vòng 30 năm tới – khiến nhiều nhà khoa học đặt câu hỏi về tính chính xác của xác suất đó.

Bất kể độ tin cậy của dự đoán, cả nước Nhật vẫn đang trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng ứng phó mỗi khi có động đất xảy ra.