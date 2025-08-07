Cá voi săn mồi lại xuất hiện trong vịnh Nha Trang

TPO - Một con cá voi lại tiếp tục xuất hiện săn mồi tại vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Như vậy chỉ trong thời gian ngắn cá voi đã 3 lần xuất hiện tại khu vực trên.

Chiều 7/8, ông Trần Văn Phú - Trưởng Bến tàu Du lịch Nha Trang (thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang) cho biết: Sáng cùng ngày, một con cá voi nặng khoảng 6 - 7 tấn lại xuất hiện tại khu vực biển gần đảo Hòn Mun, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo ông Phú, con cá voi trên liên tục há miệng để săn mồi, phía trên là đàn hải âu chao lượn đã tạo nên cảnh tượng hiếm có của thiên nhiên.

Cá voi săn mồi xuất hiện tại vịnh Nha Trang vào sáng 7/8.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2025, cá voi đã 2 lần xuất hiện ở vùng biển Hòn Mun khiến nhiều du khách hết sức thích thú. Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, sự xuất hiện của cá voi ở đây cho thấy môi trường biển được cải thiện, nguồn thức ăn dồi dào hơn.

Để bảo vệ cá voi và hệ sinh thái biển, Ban Quản lý vịnh Nha Trang yêu cầu người dân và du khách giữ khoảng cách tối thiểu 100m khi phát hiện cá voi. Không đuổi theo, chặn đầu, chen giữa đàn hoặc tách mẹ con (nếu đi theo cặp). Ngoài ra, không tụ tập đông tàu thuyền, giảm tốc độ, hạn chế tiếng ồn, tắt động cơ khi dừng quan sát. Không sử dụng flycam ở độ cao thấp, gây tiếng ồn lớn.

Vịnh Nha Trang rộng gần 250 km2, là một trong 16 khu bảo tồn biển của cả nước. Nơi đây có nhiều san hô và hệ sinh thái phong phú, đa dạng bậc nhất thế giới.