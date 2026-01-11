Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Động vật quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong quá trình dọn keo tràm trong khu vực nhà, người dân ở Hà Tĩnh đã phát hiện 1 cá thể culi nên đã bắt giữ rồi giao nộp cho ngành chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 11/1, Công an xã Hương Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm Hương Sơn, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận một cá thể culi do anh Hoàng Ngọc Lâm (trú tại thôn Yên Sơn, xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) bàn giao.

Theo ngành chức năng, cá thể culi (có tên khoa học là Loricidae) thuộc nhóm IB (danh mục các loài động vật nguy cấp, quý hiếm) ở Việt Nam cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

6962dec5f2205.jpg
Cá thể culi được ngành chức năng tiếp nhận để thả về môi trường tự nhiên.
6962dedf54d10.jpg
Cá thể culi được phát hiện trong vườn nhà dân.

Trước đó, vào sáng ngày 9/1, trong lúc dọn vườn keo tràm tại nhà, anh Hoàng Ngọc Lâm bất ngờ phát hiện 1 cá thể culi có trọng lượng 0,3 kg. Biết đây là loại động vật rừng quý hiếm cần bảo vệ, anh Lâm đã báo Công an xã Hương Sơn, chính quyền địa phương, Hạt kiểm lâm Hương Sơn để giao nộp cho cơ quan chức năng tiếp nhận, chăm sóc.

Sau khi tiếp nhận cá thể culi, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp tục theo dõi, chăm sóc để đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Người dân phát hiện culi trong vườn khi dọn keo tràm #culi #Phát hiện và xử lý xe chở thịt động vật #Vườn Quốc gia Vũ Quang #Hương Sơn

Xem thêm

Cùng chuyên mục