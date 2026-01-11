Động vật quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân

TPO - Trong quá trình dọn keo tràm trong khu vực nhà, người dân ở Hà Tĩnh đã phát hiện 1 cá thể culi nên đã bắt giữ rồi giao nộp cho ngành chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 11/1, Công an xã Hương Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm Hương Sơn, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận một cá thể culi do anh Hoàng Ngọc Lâm (trú tại thôn Yên Sơn, xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) bàn giao.

Theo ngành chức năng, cá thể culi (có tên khoa học là Loricidae) thuộc nhóm IB (danh mục các loài động vật nguy cấp, quý hiếm) ở Việt Nam cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Cá thể culi được ngành chức năng tiếp nhận để thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể culi được phát hiện trong vườn nhà dân.

Trước đó, vào sáng ngày 9/1, trong lúc dọn vườn keo tràm tại nhà, anh Hoàng Ngọc Lâm bất ngờ phát hiện 1 cá thể culi có trọng lượng 0,3 kg. Biết đây là loại động vật rừng quý hiếm cần bảo vệ, anh Lâm đã báo Công an xã Hương Sơn, chính quyền địa phương, Hạt kiểm lâm Hương Sơn để giao nộp cho cơ quan chức năng tiếp nhận, chăm sóc.

Sau khi tiếp nhận cá thể culi, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp tục theo dõi, chăm sóc để đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên.