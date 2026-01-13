Dân bản mang cá thể gà tiền mặt vàng quý hiếm giao nộp công an

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Ngọc Tú
TPO - Một cá thể gà tiền mặt vàng vừa được lực lượng chức năng vận động người dân bàn giao để đưa về Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) chăm sóc, bảo tồn theo quy định.

Ngày 13/1, UBND xã Na Ngoi (Nghệ An) cho biết, một người dân vừa tự nguyện giao nộp cá thể gà tiền mặt vàng quý hiếm cho công an xã.

612404690-874696018611597-8336269767969382236-n.jpg
Cá thể gà tiền mặt vàng quý hiếm được ông Hạ Giống Xênh giao nộp cho công an.

Trước đó, trong quá trình xuống cơ sở tuyên truyền pháp luật, phổ biến các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, Công an xã Na Ngoi được ông Hạ Giống Xênh (SN 1970, trú bản Phù Quặc 2, xã Na Ngoi) tự giác giao nộp cá thể gà tiền mặt vàng đang nuôi giữ.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Na Ngoi đã phối hợp với lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Pù Mát, tiến hành bàn giao cá thể gà tiền mặt vàng cho Vườn quốc gia Pù Mát để chăm sóc, quản lý và bảo tồn theo đúng quy định của pháp luật.

612496535-874696095278256-179330521207567129-n.jpg
Gà tiền mặt vàng là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB.

Được biết, Gà tiền mặt vàng (Polyplectron bicalcaratum) là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Các loài thuộc Nhóm IB bị nghiêm cấm săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

613077496-874696045278261-3369329267595097093-n.jpg
Hiện cá thể gà đã được bàn giao cho Vườn Quốc gia Pù Mát chăm sóc, bảo tồn.

Trong thời gian tới, Công an xã Na Ngoi sẽ tiếp tục làm tốt công tác vận động, tuyên truyền pháp luật. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng và các loài động vật hoang dã quý hiếm trên địa bàn.

#Nghệ An #gà tiền mặt vàng #động vật #người dân #công an #tuyên truyền #động vật quý hiếm

