Tổng Bí thư giao nhiệm vụ tự chủ chiến lược cho Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, ngành Hậu cần - Kỹ thuật Quân đội phải có những sản phẩm chuyên ngành, lưỡng dụng được nghiên cứu, phát triển, sản xuất trên tinh thần tự tin, tự lực, tự chủ, tự cường và tự hào dân tộc, đặc biệt là tự chủ chiến lược.

Sáng 14/1, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, tới dự buổi lễ và trao danh hiệu Anh hùng tặng Tổng cục.

Các tướng lĩnh Quân đội đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự buổi lễ.

Cùng tham dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Thường trực Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên.

Theo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT), ngày 11/7/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Tổng cục Cung cấp. Ngày 13/1/1955, Tổng cục Cung cấp được đổi tên thành Tổng cục Hậu cần. Ngày 10/9/1974, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định thành lập Tổng cục Kỹ thuật. Ngày 24/1/2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định về việc sáp nhập Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và tổ chức lại thành Tổng cục HC-KT.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, từ năm 1950 đến 2025, Tổng cục Cung cấp, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, nay là Tổng cục HC-KT đã được Đảng, Nhà nước tặng 2 Huân chương Sao vàng, 4 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập, 3 Huân chương Quân công hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trong hơn 81 năm qua, những chiến công chói lọi, những thành tích đặc biệt xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, có sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành HC-KT.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành HC-KT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị chiến đấu giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến.

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là những năm gần đây, Tổng cục HC-KT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, sáp nhập, tổ chức lại cơ quan, đơn vị HC-KT tinh gọn, đồng bộ, thống nhất từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân.

Tổng cục cũng xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều đề án, dự án, chương trình kế hoạch có ý nghĩa chiến lược, củng cố, nâng cao tiềm lực thế trận HC-KT quân sự, nâng cao sức mạnh chiến đấu, góp phần xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, chính quy, hiện đại.

Trung tướng Trần Minh Đức - Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, báo cáo thành tích của Tổng cục tại buổi lễ.

Tổng cục HC-KT đã góp phần quan trọng cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch COVID-19, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm HC-KT cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước; kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất để giúp dân trong thiên tai, bão lũ; tham mưu và trực tiếp tham gia cứu trợ nhân đạo quốc tế…

“Ghi nhận những chiến công và những thành tích đặc biệt xuất sắc, Đảng, Nhà nước đã phong tặng cho Tổng cục HC-KT danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng xứng đáng, là niềm tự hào lớn của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành HC-KT và Quân đội ta”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư yêu cầu, trong những năm tới, Tổng cục HC-KT tập trung thực hiện tốt việc quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị mới ban hành. Tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách về công tác HC-KT cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Tổng cục phải xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm HC-KT phù hợp với chiến lược xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng - an ninh, nhất là các địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Tổng cục HC-KT phải tham mưu, triển khai có hiệu quả các đề án, dự án, các chương trình phối hợp đầu tư sản xuất, mua sắm, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, các trang thiết bị kỹ thuật.

“Phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật chất, vũ khí, trang bị HC-KT cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bệnh dịch”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Tổng Bí thư cũng lưu ý Tổng cục HC-KT đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm HC-KT trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống, sức khỏe cho bộ đội, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Trong kỷ nguyên mới, ngành HC-KT Quân đội phải đi đầu về đổi mới khoa học công nghệ, về tiếp thu những thành tựu mới nhất, hiện đại nhất của trí tuệ của nhân loại để ứng dụng vào sự phát triển HC-KT quân sự và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

“Sản phẩm của Tổng cục và của ngành HC-KT Quân đội phải là những sản phẩm chuyên ngành, những sản phẩm lưỡng dụng được nghiên cứu, phát triển, sản xuất trên tinh thần tự tin, tự lực, tự chủ, tự cường và tự hào dân tộc; và đặc biệt nhấn mạnh về tự chủ chiến lược”, Tổng Bí thư lưu ý.