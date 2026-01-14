Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Phú Thọ điều động, bổ nhiệm 148 Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thực hiện quyết định của Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ đã điều động, bổ nhiệm 148 cán bộ giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh.

a6.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 14/1, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS xã, phường trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh công bố các quyết định của Quân khu 2 về điều động, bổ nhiệm 148 cán bộ giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu 2, chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới.

Đồng chí Chính ủy Quân khu 2 khẳng định, việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã là chủ trương lớn của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng toàn dân; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu ở cơ sở; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Bộ CHQS tỉnh đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

a5.jpg
Trung tướng Phạm Đức Duyên phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Phạm Đức Duyên yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ khẩn trương kiện toàn đầy đủ các chức danh trong Ban CHQS xã, phường, bảo đảm đủ số lượng, đúng cơ cấu; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Ban CHQS cấp xã mới được thành lập.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, đúng đắn ý nghĩa của việc đưa sĩ quan quân đội chính quy về cơ sở.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh cần nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh; xây dựng tập thể Ban CHQS cấp xã đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước mắt là bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cùng nhiệm vụ tuyển quân năm 2026.

a4.jpg
Trung tướng Phạm Đức Duyên và ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho cán bộ.

Trung tướng Phạm Đức Duyên đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, nơi làm việc để Ban CHQS các xã, phường hoạt động hiệu quả; chủ động xử lý tốt mọi tình huống, không để hình thành “khoảng trống” trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Viết Hà
#Phú Thọ #Chỉ huy trưởng #Ban CHQS #quốc phòng #địa phương #điều động #bổ nhiệm

Xem thêm

Cùng chuyên mục