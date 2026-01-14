Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Bloomberg: Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump sẽ sớm gặp Tổng thống Nga Putin

Quỳnh Như

TPO - Các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff và Jared Kushner, đang lên kế hoạch đến thăm Moscow trong thời gian tới để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhằm thúc đẩy các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Bloomberg dẫn lời một số quan chức giấu tên cho biết, Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump - ông Steve Witkoff và Jared Kushner đang chuẩn bị cho một chuyến thăm sắp tới tới Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo các nguồn tin, cuộc gặp dự kiến có thể diễn ra trong tháng 1, song kế hoạch hiện vẫn đang được hoàn thiện và thời điểm cụ thể có thể thay đổi, do những diễn biến phức tạp liên quan tới tình hình Iran, nơi đang xảy ra các cuộc biểu tình quy mô lớn.

54754a8e-bc09-4f5f-92ee-29eba9b5ce1b.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff. Ảnh: Xinhua

Bloomberg cho biết, trong chuyến thăm này, ông Witkoff và ông Kushner dự kiến sẽ trình bày với phía Nga các dự thảo cập nhật về kế hoạch giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine. Nội dung các đề xuất bao gồm những đảm bảo an ninh mà Mỹ và các nước châu Âu có thể cung cấp cho Kiev trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Tổng thống Putin đã tiếp đón ông Witkoff và Kushner tại Điện Kremlin. Cuộc gặp kéo dài khoảng năm giờ, tập trung thảo luận về vấn đề Ukraine, song được cho là chưa mang lại đột phá đáng kể.

Trước đó, đại diện Mỹ và Ukraine cho biết đã đạt được tiến triển đáng chú ý trong việc thực hiện kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Theo đánh giá của hai bên, khoảng 90% nội dung đã được thống nhất, tuy nhiên một số vấn đề then chốt vẫn chưa được giải quyết.

Ngày 6/1, các đối tác của Ukraine đã tổ chức một cuộc họp tại Paris, tập trung thảo luận về đảm bảo an ninh trong tương lai cho Kiev trong trường hợp xung đột với Nga chấm dứt. Cuộc họp cũng đề cập tới việc xây dựng lập trường chung giữa Ukraine, châu Âu và Mỹ, cũng như khả năng triển khai lực lượng quân sự nước ngoài sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Quỳnh Như
Bloomberg
#xung đột Nga Ukraine #Tổng thống Putin #Đặc phái viên Mỹ #đàm phán hòa bình #thỏa thuận ngừng bắn

Xem thêm

Cùng chuyên mục