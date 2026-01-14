Bloomberg: Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump sẽ sớm gặp Tổng thống Nga Putin

TPO - Các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff và Jared Kushner, đang lên kế hoạch đến thăm Moscow trong thời gian tới để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhằm thúc đẩy các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Bloomberg dẫn lời một số quan chức giấu tên cho biết, Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump - ông Steve Witkoff và Jared Kushner đang chuẩn bị cho một chuyến thăm sắp tới tới Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo các nguồn tin, cuộc gặp dự kiến có thể diễn ra trong tháng 1, song kế hoạch hiện vẫn đang được hoàn thiện và thời điểm cụ thể có thể thay đổi, do những diễn biến phức tạp liên quan tới tình hình Iran, nơi đang xảy ra các cuộc biểu tình quy mô lớn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff. Ảnh: Xinhua

Bloomberg cho biết, trong chuyến thăm này, ông Witkoff và ông Kushner dự kiến sẽ trình bày với phía Nga các dự thảo cập nhật về kế hoạch giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine. Nội dung các đề xuất bao gồm những đảm bảo an ninh mà Mỹ và các nước châu Âu có thể cung cấp cho Kiev trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Tổng thống Putin đã tiếp đón ông Witkoff và Kushner tại Điện Kremlin. Cuộc gặp kéo dài khoảng năm giờ, tập trung thảo luận về vấn đề Ukraine, song được cho là chưa mang lại đột phá đáng kể.

Trước đó, đại diện Mỹ và Ukraine cho biết đã đạt được tiến triển đáng chú ý trong việc thực hiện kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Theo đánh giá của hai bên, khoảng 90% nội dung đã được thống nhất, tuy nhiên một số vấn đề then chốt vẫn chưa được giải quyết.

Ngày 6/1, các đối tác của Ukraine đã tổ chức một cuộc họp tại Paris, tập trung thảo luận về đảm bảo an ninh trong tương lai cho Kiev trong trường hợp xung đột với Nga chấm dứt. Cuộc họp cũng đề cập tới việc xây dựng lập trường chung giữa Ukraine, châu Âu và Mỹ, cũng như khả năng triển khai lực lượng quân sự nước ngoài sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn.