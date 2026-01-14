Thủ tướng yêu cầu xây dựng KPI đo lường thực hiện thỏa thuận quốc tế

TPO - Việt Nam và các đối tác ký tổng cộng 927 cam kết và thỏa thuận trong giai đoạn 5 năm qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải xây dựng cơ chế đo lường cụ thể bằng KPI để đánh giá tình hình ký kết và triển khai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Sáng 14/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác đôn đốc, triển khai thỏa thuận, cam kết quốc tế trong các hoạt động đối ngoại cấp cao, nhiệm kỳ 2021-2025.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, trong nhiệm kỳ 2021-2025, Việt Nam và các đối tác đã ký tổng cộng 927 cam kết, thỏa thuận, trong đó riêng năm 2025 ký gần 350 thỏa thuận, cao hơn hẳn so với giai đoạn trước đó.

Bên cạnh việc đa dạng hóa về lĩnh vực, nội dung các cam kết, thỏa thuận ngày càng bám sát và gắn kết trực tiếp với những ưu tiên chiến lược của đất nước như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững… cũng như các vấn đề chuyên sâu như thành lập trung tâm tài chính quốc tế, phát triển ngành bán dẫn… Trong đó, Việt Nam đã ký thêm 2 FTA với UAE và Israel, góp phần đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt kỷ lục 930 tỷ USD, trong khi của năm 2020 là 545 tỷ USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, việc ký kết và thực hiện các cam kết quốc tế luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ngày 24/12/2025, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 56 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế.

Các thỏa thuận quốc tế là kết quả của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Ảnh: VGP

Không để lỡ thời cơ

Thủ tướng cho rằng, những thỏa thuận, cam kết quốc tế Việt Nam ký kết thành công thời gian qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, là minh chứng sống động, kết quả cụ thể của hoạt động đối ngoại, vừa là công cụ để mở rộng, tăng cường quan hệ với các nước và đối tác, hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước.

Thủ tướng cũng thẳng thắn đánh giá, việc triển khai các cam kết, thoả thuận quốc tế vẫn còn hạn chế, vướng mắc cả trong khâu ký kết, triển khai và giám sát thực hiện.

Thủ tướng chỉ rõ, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, việc huy động các nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước ngày càng mang ý nghĩa quan trọng; không để lỡ mất thời cơ đối với những vấn đề mang lợi ích chiến lược của đất nước.

Do đó, việc nâng cao hiệu quả ký kết, triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế là yêu cầu cấp thiết, vừa nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, củng cố uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam; vừa góp phần thiết thực vào các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng yêu cầu phải xây dựng cơ chế đo lường cụ thể bằng KPI để đánh giá tình hình ký kết, triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế; kịp thời có báo cáo giải trình với các cấp có thẩm quyền về tình hình thực hiện các cam kết quốc tế, nhất là trong những trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc; xác định thứ tự ưu tiên và lộ trình triển khai cụ thể để tham mưu lãnh đạo cấp cao quan tâm chỉ đạo, giám sát, bố trí nguồn lực…

Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả, đồng bộ các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về đối ngoại, hội nhập quốc tế; các quyết sách mang tính đột phá của Bộ Chính trị mới ban hành, đặc biệt là Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Chỉ thị số 56 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế.

Các bộ, ngành, địa phương quyết liệt rà soát tổng thể các cam kết quốc tế đã ký kết và đang triển khai thực hiện; đánh giá cụ thể những mặt đã làm được, những tồn tại, nguyên nhân; xác định giải pháp khắc phục; rà soát, đánh giá tính tương thích giữa các cam kết và quy định trong nước; xây dựng lộ trình triển khai cụ thể để bảo đảm thực thi hiệu quả…

Các chủ thể liên quan phải đẩy mạnh nghiên cứu đối tác, thị trường, xu thế toàn cầu mới nổi để kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương ký kết các thỏa thuận, cam kết mới phù hợp với tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, nhu cầu hợp tác của đôi bên.

Thủ tướng yêu cầu chủ động chuẩn bị nguồn lực đối ứng sẵn sàng cho việc ký kết và triển khai các cam kết, thỏa thuận; nhất là phương án bố trí nguồn lực tài chính và nhân lực, không để lỡ thời cơ hợp tác khi các đối tác quốc tế bày tỏ quan tâm.

Thủ tướng yêu cầu chủ động, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong khâu triển khai thực hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý kịp thời khó khăn; xây dựng các nền tảng số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ nhận diện các cơ hội hợp tác mới, tối ưu hóa quy trình đàm phán, ký kết, đồng thời quản lý thông tin, tiến độ thực hiện các cam kết, thỏa thuận đã ký kết…