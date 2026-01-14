Bà Hà Thị Nga giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

TPO - Chiều 14/1, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã hiệp thương, cử bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trước đó, trong buổi sáng, Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 6 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhất trí thông qua tờ trình giới thiệu bà Hà Thị Nga để Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga. Ảnh: Như Ý.



Tân Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, sinh năm 1969; quê quán tại tỉnh Phú Thọ. Bà Hà Thị Nga là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, có trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm ngữ văn.

Bà Hà Thị Nga từng kinh qua nhiều vị trí công tác: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 30/6/2025, bà Hà Thị Nga được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đó, bà Hà Thị Nga được giới thiệu và Ủy ban Trung ương MTTQ hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đến 31/12/2025, bà Hà Thị Nga được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Đến 14/1/2026, bà Hà Thị Nga được hiệp thương, cử giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.