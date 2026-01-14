Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngắm 'đại dự án' được tháo gỡ sau hơn 16 năm vướng mắc

Tiền Lê

TPO - Sau hơn 16 năm "treo", dự án đường Nguyễn Văn Linh - trục giao thông nội thị quan trọng đi qua hai phường Hội Phú và Diên Hồng (phía Tây tỉnh Gia Lai) đã được triển khai, giờ bước vào giai đoạn nước rút với cường độ thi công cao, quyết tâm thông tuyến trong vài tháng nữa.

23.jpg
Dự án đường Nguyễn Văn Linh, khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 260 tỷ đồng) do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư﻿.
21.jpg
Có 676 hộ thuộc diện thu hồi đất nằm trong hai dự án﻿, thuộc hai phường Hội Phú và Diên Hồng.
tien-phong.jpg
Riêng dự án đầu tư tuyến đường Nguyễn Văn Linh có tổng chiều dài 2.727m, là công trình giao thông nội thị cấp II, vận tốc thiết kế 50km/giờ, bề rộng nền đường 35m.
11.jpg
19.jpg
Tiến độ dự án được đẩy nhanh trước Tết Nguyên đán.
16.jpg
17.jpg
18.jpg
Công nhân làm việc ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ được giao.
tien-phong-1018.jpg
Dự án đi qua Chùa Bửu Minh.
15.jpg
Đường Nguyễn Văn Linh không đơn thuần là công trình giao thông phục vụ đi lại, mà còn giữ vai trò trục động lực quan trọng trong chỉnh trang, tổ chức lại không gian đô thị.
13.jpg
Dự án hoàn thành sẽ là điểm nhấn về cả giao thông, cảnh quan khu vực Pleiku, tỉnh Gia Lai.
12.jpg
2.jpg
3.jpg
Đây được xem như "đại công trình" khu vực Pleiku được người dân trông đợi.
6.jpg
﻿8.jpg
7.jpg﻿
Dự án được khởi động thể hiện định hướng, cũng như sự quyết đoán của lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh được UBND tỉnh Gia Lai giao Công ty cổ phần Đầu tư Saigon Highland triển khai từ năm 2009 với diện tích hơn 94 ha. Đến tháng 2/2015, UBND tỉnh ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án của công ty này vì chủ đầu tư không có khả năng triển khai đúng tiến độ cam kết, vi phạm Luật Đầu tư. Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai giao UBND TP Pleiku cũ điều chỉnh lại quy hoạch.

Tháng 7/2017, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết do UBND TP Pleiku lập với tổng diện tích hơn 94,9ha (nằm trong phần diện tích của 3 phường Trà Bá, Hội Phú, Ia Kring cũ).

Tiền Lê
#Gia Lai #dự án #đường Nguyễn Văn Linh #khu dân cư #quy hoạch #Pleiku #đầu tư #tháo gỡ #phường Hội Phú #phường Diên Hồng

