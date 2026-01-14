Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc làm 4 người tử vong

TPO - Lực lượng chức năng xác định xe tải dừng, đỗ trên cao tốc tại vị trí không có dải dừng khẩn cấp là do phía trước xảy ra vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng công an xử lý. Nguyên nhân xảy ra tai nạn do xe khách và xe đầu kéo phía sau không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Ngày 14/1, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 khiến 4 người tử vong.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào 3h30 cùng ngày, giữa ô tô khách loại 16 chỗ mang BKS 38C-229.xx, do anh Phan Văn Trường (SN 1986, ở thôn Trại Tiểu, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển và xe tải mang BKS 35A-463.xx do anh Bùi Văn Hồi (SN 1990, ở thôn Vệ Chùa, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra va chạm, trên ô tô khách chở 9 người, đang di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam theo hướng từ Nghệ An đi Hà Nội. Khi xe chạy đến đoạn qua xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa đã đâm vào phía sau bên trái thùng xe tải đang dừng, đỗ sát lề phải theo chiều di chuyển.

Báo cáo cũng nêu rõ, xe tải dừng, đỗ trên cao tốc là do đoạn đường phía trước xảy ra vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý. Sau cú va chạm, ô tô khách xoay ngang trên làn trong, sát dải phân cách cứng theo chiều di chuyển.

Tiếp đó, một ô tô đầu kéo khác mang BKS 36C-111.xx, kéo theo rơ-moóc BKS 36RM-001.xx, do anh Trịnh Khắc Hưng (SN 1989, ở thôn Yên Khắc 2, xã Yên Ninh, Thanh Hóa) điều khiển, tiếp tục đâm vào phía sau thùng xe tải và một phần hông trước bên phải của ô tô khách.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến tài xế xe khách bị thương nhẹ, 4 người trên xe khách tử vong và 5 người khác bị thương. Danh tính các nạn nhân tử vong, gồm: P.V.N. (SN 1966), V.Đ.A.Q. (SN 2008), H.B.A. (SN 1976) và T.V.Q. (SN 1962).

Các nạn nhân bị thương, gồm: Đ.V.H. (SN 1962) bị chấn thương sọ não, gãy tay, chân; Đ.V.N. (SN 1957) gãy 1/3 xương gò má trái, có vết thương ở bàn chân; T.V.A. (SN 1968) gãy xương cẳng tay phải; T. K.L. (SN 1970) gãy xương hàm trên; Đ.V.H. (SN 1972) bị chấn thương phần mềm vùng hàm dưới. Tất cả các nạn nhân đều trú tại xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Con đường dẫn vào thôn Minh Hương (Đồng Lộc, Hà Tĩnh) chìm trong đau thương khi có 3 nạn nhân tử vong trong tai nạn.

Lãnh đạo UBND xã Đồng Lộc cho biết, các nạn nhân trong vụ tai nạn đều là anh em, họ hàng. Chuyến xe xuất phát từ Hà Tĩnh vào khoảng 2h sáng cùng ngày, di chuyển ra tỉnh Thái Bình (cũ, nay là tỉnh Hưng Yên) để đại diện đi thăm nhà trai, chuẩn bị kết hôn cho người thân thì xảy ra tai nạn.

Ngành chức năng ban đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông là do anh Phan Văn Trường điều khiển ô tô khách và anh Trịnh Khắc Hưng điều khiển ô tô đầu kéo không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.