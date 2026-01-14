Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc làm 4 người tử vong

Phạm Trường
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng chức năng xác định xe tải dừng, đỗ trên cao tốc tại vị trí không có dải dừng khẩn cấp là do phía trước xảy ra vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng công an xử lý. Nguyên nhân xảy ra tai nạn do xe khách và xe đầu kéo phía sau không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Ngày 14/1, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 khiến 4 người tử vong.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào 3h30 cùng ngày, giữa ô tô khách loại 16 chỗ mang BKS 38C-229.xx, do anh Phan Văn Trường (SN 1986, ở thôn Trại Tiểu, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển và xe tải mang BKS 35A-463.xx do anh Bùi Văn Hồi (SN 1990, ở thôn Vệ Chùa, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

tn1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra va chạm, trên ô tô khách chở 9 người, đang di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam theo hướng từ Nghệ An đi Hà Nội. Khi xe chạy đến đoạn qua xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa đã đâm vào phía sau bên trái thùng xe tải đang dừng, đỗ sát lề phải theo chiều di chuyển.

Báo cáo cũng nêu rõ, xe tải dừng, đỗ trên cao tốc là do đoạn đường phía trước xảy ra vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý. Sau cú va chạm, ô tô khách xoay ngang trên làn trong, sát dải phân cách cứng theo chiều di chuyển.

Tiếp đó, một ô tô đầu kéo khác mang BKS 36C-111.xx, kéo theo rơ-moóc BKS 36RM-001.xx, do anh Trịnh Khắc Hưng (SN 1989, ở thôn Yên Khắc 2, xã Yên Ninh, Thanh Hóa) điều khiển, tiếp tục đâm vào phía sau thùng xe tải và một phần hông trước bên phải của ô tô khách.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến tài xế xe khách bị thương nhẹ, 4 người trên xe khách tử vong và 5 người khác bị thương. Danh tính các nạn nhân tử vong, gồm: P.V.N. (SN 1966), V.Đ.A.Q. (SN 2008), H.B.A. (SN 1976) và T.V.Q. (SN 1962).

Các nạn nhân bị thương, gồm: Đ.V.H. (SN 1962) bị chấn thương sọ não, gãy tay, chân; Đ.V.N. (SN 1957) gãy 1/3 xương gò má trái, có vết thương ở bàn chân; T.V.A. (SN 1968) gãy xương cẳng tay phải; T. K.L. (SN 1970) gãy xương hàm trên; Đ.V.H. (SN 1972) bị chấn thương phần mềm vùng hàm dưới. Tất cả các nạn nhân đều trú tại xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

hk.jpg
Con đường dẫn vào thôn Minh Hương (Đồng Lộc, Hà Tĩnh) chìm trong đau thương khi có 3 nạn nhân tử vong trong tai nạn.

Lãnh đạo UBND xã Đồng Lộc cho biết, các nạn nhân trong vụ tai nạn đều là anh em, họ hàng. Chuyến xe xuất phát từ Hà Tĩnh vào khoảng 2h sáng cùng ngày, di chuyển ra tỉnh Thái Bình (cũ, nay là tỉnh Hưng Yên) để đại diện đi thăm nhà trai, chuẩn bị kết hôn cho người thân thì xảy ra tai nạn.

Ngành chức năng ban đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông là do anh Phan Văn Trường điều khiển ô tô khách và anh Trịnh Khắc Hưng điều khiển ô tô đầu kéo không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Phạm Trường
#tai nạn giao thông #cao tốc #Thanh Hóa #xe khách #xe tải #tai nạn liên hoàn #nguyên nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục