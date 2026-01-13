Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Thái Lâm
TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, khiến một phụ nữ và em nhỏ tử vong.

Ngày 13/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong, xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 13/1.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h cùng ngày, tại ngã ba Trương Vĩnh Ký - Quỳnh Lưu, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng xảy ra va chạm giữa xe đạp điện và xe tải. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Tối 12/1, trên đường Võ Văn Tần, phường Phan Thiết cũng xảy ra vụ tai nạn giữa xe đạp và ô tô tải khiến một trẻ em tử vong. Qua trích xuất camera cho thấy hai em nhỏ đi chung xe đạp, trong đó em cầm lái bị ngã xuống đường. Đúng thời điểm trên, xe tải mang biển số 86A-355.76 chạy cùng chiều phía sau và cán qua người nạn nhân. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng em nhỏ không qua khỏi.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định pháp luật.

Thái Lâm
