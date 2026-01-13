Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thường trực Ban Bí thư: Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIV

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và lực lượng tham gia phục vụ Đại hội sẵn sàng cho buổi Tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng diễn ra sáng 14/1.

Sáng 13/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội), Tiểu ban Tổ chức Đại hội XIV của Đảng tiến hành sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì buổi sơ duyệt.

Tham dự buổi sơ duyệt có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành là thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, các lực lượng, đơn vị liên quan.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư và đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại Hội trường chính nơi sẽ diễn ra Đại hội XIV; các không gian trưng bày sách, báo, ấn phẩm phục vụ Đại hội; Khu trưng ảnh “Dưới cờ Đảng - đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”; các phòng chức năng, hỗ trợ kỹ thuật; Trung tâm báo chí; Trung tâm chỉ huy; công tác y tế, phần âm thanh, ánh sáng.

Sau khi trực tiếp kiểm tra, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của tất cả các cơ quan, đơn vị thời gian qua đã thực hiện rất tốt công việc được giao, cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch, yêu cầu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra Trung tâm Báo chí Đại hội XIV. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra Trung tâm Báo chí Đại hội XIV. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ căn cứ Đề án tổng thể, trên tinh thần đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện nốt các nội dung như trang trí khánh tiết tại Hội trường chính, sảnh vào bảo đảm tính mỹ thuật, trang trọng; thiết bị kỹ thuật kết nối tại Trung tâm báo chí; sơ đồ, chỉ dẫn gửi đại biểu về khu trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”; về chương trình nghệ thuật chào mừng; công tác đưa đón đại biểu, khách mời; công tác phiên dịch; trình chiếu slide.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý tại buổi sơ duyệt; điều chỉnh các chi tiết kỹ thuật, bảo đảm hệ thống hạ tầng kỹ thuật vận hành thông suốt, ổn định.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, tất cả các nội dung, phần việc còn lại cần phải được hoàn thiện vào cuối ngày 13/1.

Trung tâm Báo chí sẵn sàng trước Lễ khai trương và Họp báo quốc tế về Đại hội XIV của Đảng vào chiều 14/1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra Khu trưng ảnh “Dưới cờ Đảng - đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” do TTXVN thực hiện. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra Khu trưng ảnh “Dưới cờ Đảng - đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” do TTXVN thực hiện. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhấn mạnh yêu cầu cao, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia phục vụ Đại hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho buổi Tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng diễn ra vào sáng 14/1, đảm bảo các nội dung theo đúng kế hoạch.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
TTXVN
#Đại hội XIV #Ban Bí thư #Hà Nội #An ninh #Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Xem thêm

Cùng chuyên mục