Giới thiệu Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Ngô Tùng
TPO - Với 100% cử tri biểu quyết tán thành, hội nghị đã nhất trí giới thiệu ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 13/1, Văn phòng Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị cử tri cơ quan Văn phòng Thành ủy để lấy ý kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, sau khi nghe trình bày lý lịch trích ngang của người được giới thiệu ứng cử, cử tri đã phát biểu nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, quá trình công tác và mối quan hệ với tập thể của ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang cam kết sẽ nỗ lực làm tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội nếu được cử tri tín nhiệm giới thiệu và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Với 100% cử tri biểu quyết tán thành, hội nghị đã nhất trí giới thiệu ông Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê quán tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí; Cử nhân Lý luận chính trị.

Ông Trần Lưu Quang là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV.

Ngày 25/8/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 hồi tháng 10/2025, ông Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cũng tại hội nghị, cử tri cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM biểu quyết nhất trí với danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM, gồm: ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XV; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XV; ông Phạm Hồng Sơn - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM khóa X.

Ngô Tùng
