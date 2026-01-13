Căn nhà gỗ bốc cháy trơ khung, nghi chủ nhà đốt

TPO - Căn nhà gỗ ở xã Tri Lễ (Nghệ An) trị giá khoảng 400 triệu đồng vừa hoàn thành khoảng một tháng trước thì bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, cháy trơ trọi. Chính quyền xã nhận định vụ cháy có thể do chủ nhà tự đốt.

Video căn nhà gỗ mới xây dựng hoàn thành khoảng một tháng trước bất ngờ bốc cháy trơ trọi.

Chiều 13/1, ông Lô Minh Điệp - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ (Nghệ An) - cho biết cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến ngôi nhà của một hộ dân trên địa bàn vừa mới xây dựng xong bị cháy trơ trọi.

Thông tin ban đầu cho biết, tối 12/1, gia đình anh Ngân Văn D. (SN 1979, trú bản Na Khích, xã Tri Lễ) tổ chức bữa cơm ăn uống cùng người thân trong gia đình và họ hàng.

Căn nhà gỗ trị giá khoảng 400 triệu bốc cháy dữ dội.

Khi bữa cơm kết thúc trong khoảng một tiếng, đến 21h cùng ngày, căn nhà của ông D. bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do căn nhà làm bằng gỗ, các thiết bị dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng bao trùm và thiêu rụi toàn bộ căn nhà cùng tài sản bên trong.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, chỉ có mình anh D. ở nhà. Khi đến nơi, mọi người nghi ngờ anh D. đã uống thuốc để tự tử nên đã đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Chính quyền xã, lực lượng Bộ đội Biên phòng, công an cùng đơn vị chức năng đến thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua hoạn nạn.

Theo Chủ tịch xã Tri Lễ, căn nhà của gia đình anh D. mới xây dựng hoàn thành khoảng một tháng trước. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định anh D. đã tự châm lửa đốt nhà nên cơ quan công an đang giám sát để điều tra.

“Hiện anh D. đã ổn định sức khỏe và đưa về để điều tra làm rõ nguyên nhân”, ông Lô Minh Điệp nói và cho biết bước đầu ước tính vụ cháy đã gây ra thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.

Sáng 13/1, chính quyền xã Tri Lễ đã đến động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân sớm vượt qua khó khăn hoạn nạn.