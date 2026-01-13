Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thông tin đợt rét đậm sắp xảy ra ở miền Bắc

Nguyễn Hoài
TPO - Nhận định mới nhất cho thấy, khoảng từ chiều ngày 20/1/2026 đến ngày 21/1/2026, một đợt gió mùa đông bắc mạnh tràn xuống nước ta khiến trời chuyển mưa rét. Từ ngày 21- 25/1, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại.

Cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa thông tin tình hình thời tiết trên phạm vi cả nước trong thời gian từ 18/1 - 25/1, nhằm góp phần phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự báo trong hai ngày 18 - 19/1, khu vực miền Bắc trời không mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét.

Từ chiều 20/1 đến ngày 21/1, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, trời chuyển mưa rét. Từ ngày 21-25/1, miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại với nền nhiệt dự báo xuống rất thấp, có thể tương đương với đợt rét xảy ra từ ngày 6-9/1.

ret-1303.jpg
Miền Bắc đón rét đậm từ khoảng thứ Tư tuần sau (21/1).

Thủ đô Hà Nội từ ngày 18 - 20/1, trời không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Từ chiều và đêm ngày 20/1 đến ngày 21/1, Hà Nội có khả năng xảy ra mưa rào rải rác do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tràn về.

Từ ngày 21 - 25/1, Hà Nội có khả năng xảy ra rét đậm với nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng khoảng 10 - 12 độ, cao nhất ban ngày khoảng 15 - 17 độ.

Tại miền Trung, từ ngày 18 - 20/1, trời phổ biến không mưa, ngày nắng, khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 21 - 23/1, khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa rào do gió mùa Đông Bắc mạnh.

Từ ngày 24 - 25/1, thời tiết miền Trung ổn định, ít mưa, riêng khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế trời tiếp tục rét, phía Bắc có nơi rét đậm trong các ngày từ 21 - 25/1.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong suốt khoảng thời gian từ ngày 18/1 - 25/1, trời phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ, riêng Tây Nguyên đêm và sáng trời rét.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc

