Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cấm ô tô từ 8 tấn trở lên qua phà Cát Lái phục vụ lễ động thổ dự án xây cầu

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Xây dựng TPHCM thông báo sẽ phối hợp điều tiết giao thông tại bến phà Cát Lái, tạm cấm ô tô từ 8 tấn trở lên qua phà trong một số khung giờ từ ngày 14 đến 15/1 nhằm phục vụ tổ chức lễ động thổ dự án xây dựng cầu Cát Lái.

Ngày 13/1, Sở Xây dựng TPHCM thông báo về việc phối hợp điều tiết hoạt động tại bến phà Cát Lái (nối phường Cát Lái, TPHCM với xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai) để phục vụ lễ động thổ dự án xây dựng cầu Cát Lái trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND TPHCM, UBND tỉnh Đồng Nai...

Theo đó, từ 0 giờ đến 5 giờ ngày 14/1 và từ 9 giờ ngày 14/1 đến 17 giờ ngày 15/1, cấm xe ô tô từ 8 tấn trở lên lưu thông qua phà Cát Lái. Việc hạn chế phương tiện nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tổ chức lễ động thổ.

Lộ trình thay thế được khuyến cáo như sau: từ TPHCM đi theo đường Mai Chí Thọ → cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây → đường 319 → Khu công nghiệp Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai).

1-2969.jpg
Từ 0 giờ đến 5 giờ ngày 14/1 và từ 9 giờ ngày 14/1 đến 17 giờ ngày 15/1, xe ô tô từ 8 tấn trở lên không được phép lưu thông qua phà Cát Lái.

Sở Xây dựng TPHCM lưu ý người điều khiển phương tiện phải chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ trong suốt thời gian tổ chức điều tiết.

Theo kế hoạch, vào ngày 15/1, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức lễ động thổ dự án cầu Cát Lái. Đây là công trình giao thông trọng điểm, có vai trò kết nối trực tiếp TPHCM với tỉnh Đồng Nai, thay thế phà Cát Lái hiện nay.

Theo quy hoạch, dự án cầu Cát Lái gồm cầu và hệ thống đường giao thông với tổng chiều dài hơn 11,6 km, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 18.300 tỷ đồng. Cầu được thiết kế với quy mô 8 làn xe, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/giờ.

Điểm đầu dự án nằm trên đường Nguyễn Thị Định, cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400 m (phường Cát Lái, TP.HCM); điểm cuối kết nối với cao tốc Bến Lức – Long Thành tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

Nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 120 ha, trong đó phần lớn thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai (gần 116 ha). Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công – tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), thanh toán cho nhà đầu tư bằng nguồn thu từ đấu giá quỹ đất công hoặc vốn đầu tư công.

Khi hoàn thành, cầu Cát Lái được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng quá tải tại phà Cát Lái, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và Đồng Nai, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam Bộ.

Hữu Huy
#phà Cát Lái #cầu Cát Lái #giao thông #lễ động thổ #đồng Nai #TPHCM #xe tải

Xem thêm

Cùng chuyên mục