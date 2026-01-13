Cấm ô tô từ 8 tấn trở lên qua phà Cát Lái phục vụ lễ động thổ dự án xây cầu

TPO - Sở Xây dựng TPHCM thông báo sẽ phối hợp điều tiết giao thông tại bến phà Cát Lái, tạm cấm ô tô từ 8 tấn trở lên qua phà trong một số khung giờ từ ngày 14 đến 15/1 nhằm phục vụ tổ chức lễ động thổ dự án xây dựng cầu Cát Lái.

Ngày 13/1, Sở Xây dựng TPHCM thông báo về việc phối hợp điều tiết hoạt động tại bến phà Cát Lái (nối phường Cát Lái, TPHCM với xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai) để phục vụ lễ động thổ dự án xây dựng cầu Cát Lái trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND TPHCM, UBND tỉnh Đồng Nai...

Theo đó, từ 0 giờ đến 5 giờ ngày 14/1 và từ 9 giờ ngày 14/1 đến 17 giờ ngày 15/1, cấm xe ô tô từ 8 tấn trở lên lưu thông qua phà Cát Lái. Việc hạn chế phương tiện nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tổ chức lễ động thổ.

Lộ trình thay thế được khuyến cáo như sau: từ TPHCM đi theo đường Mai Chí Thọ → cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây → đường 319 → Khu công nghiệp Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai).

Sở Xây dựng TPHCM lưu ý người điều khiển phương tiện phải chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ trong suốt thời gian tổ chức điều tiết.

Theo kế hoạch, vào ngày 15/1, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức lễ động thổ dự án cầu Cát Lái. Đây là công trình giao thông trọng điểm, có vai trò kết nối trực tiếp TPHCM với tỉnh Đồng Nai, thay thế phà Cát Lái hiện nay.

Theo quy hoạch, dự án cầu Cát Lái gồm cầu và hệ thống đường giao thông với tổng chiều dài hơn 11,6 km, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 18.300 tỷ đồng. Cầu được thiết kế với quy mô 8 làn xe, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/giờ.

Điểm đầu dự án nằm trên đường Nguyễn Thị Định, cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400 m (phường Cát Lái, TP.HCM); điểm cuối kết nối với cao tốc Bến Lức – Long Thành tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

Nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 120 ha, trong đó phần lớn thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai (gần 116 ha). Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công – tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), thanh toán cho nhà đầu tư bằng nguồn thu từ đấu giá quỹ đất công hoặc vốn đầu tư công.

Khi hoàn thành, cầu Cát Lái được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng quá tải tại phà Cát Lái, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và Đồng Nai, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam Bộ.