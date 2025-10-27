Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Lo sợ mỗi khi xe tải nghiêng ngả trên đường vào cảng Cát Lái

Phạm Nguyễn - Đức Nguyễn

TPO - Mặt đường tại nút giao Đồng Văn Cống – Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TP.HCM) chi chít “ổ voi”, “ổ gà” và đất đá ngổn ngang, gây khó cho người đi đường.

VIDEO: Xe “nghiêng ngả” qua nút giao Đồng Văn Cống – Nguyễn Thị Định.
tp-ld-1-5.jpg
Trên tuyến đường Đồng Văn Cống – trục chính vào cảng Cát Lái (TP.HCM) mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
tp-ld-1-17.jpg
Đặc biệt, tại nút giao Nguyễn Thị Định – Đồng Văn Cống, mặt đường gồ ghề, xuất hiện nhiều “ổ voi”, bụi mù mịt khiến các tài xế chật vật mỗi lần đi qua đây.
tp-ld-1-3.jpg
Người dân sống gần nút giao cho biết, ban đêm lưu lượng xe đông, nhiều phương tiện va vào "ổ voi", "ổ gà" gây tiếng ồn lớn, làm rung nhà và khiến họ mất ngủ.
tp-ld-1.jpg
Ngay khúc ngoặt trái đoạn quay đầu về nút giao Mỹ Thủy, hướng vào cảng Cát Lái, xuất hiện một hố sâu cả gang tay, đất đá vương vãi, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.
tp-ld-1-6.jpg
tp-ld-1-13.jpg
Theo các tài xế thường xuyên lưu thông qua đây, mặt đường hư hỏng đã lâu nhưng chưa được sửa chữa triệt để. Anh Nguyễn Văn Thắng (tài xế, TP.HCM) chia sẻ: “Mỗi lần chở hàng qua đoạn này tôi rất lo lắng. Đường gập ghềnh, xe nặng dễ dằn gãy thanh giảm xóc, nhiều hôm phải dừng sửa giữa đường. Xe nhỏ thì hư vỏ, còn container rung mạnh đến méo cả thùng”.
tp-ld-1-10.jpg
Anh Nguyễn Ngọc Thanh, tài xế hơn 10 năm kinh nghiệm tuyến cảng Cát Lái, chia sẻ: “Xe container vốn nặng, chở hàng vài chục tấn. Khi đi qua những ổ voi lớn, toàn bộ tải trọng dồn xuống trục sau. Chỉ cần sụp mạnh vài lần là gãy nhíp hoặc méo vành. Tôi mới thay cặp giảm xóc cách đây hơn tháng mà giờ lại rò dầu, phải đem bảo dưỡng tiếp.”
tp-ld-1-16.jpg
“Đường xấu, xe đi chậm, nhiều khi tắc nghẽn ngay tại nút giao, trễ giờ giao hàng”, một tài xế khác bức xúc
tp-ld-1-22.jpg﻿Cùng trên tuyến đường, ngã tư Mỹ Thủy có có mật độ phương tiện dày đặc. Mỗi ngày, xe máy và xe siêu trường, siêu trọng phải di chuyển đan xen, tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Các tài xế khuyến cáo xe máy không nên vượt trái xe tải tại khu vực này do dễ rơi vào điểm mù.
tp-ld-1-24.jpg
Cảng Cát Lái mỗi năm xử lý trung bình khoảng 5,6 triệu TEU hàng hóa, tương đương 164 triệu tấn — chiếm gần 50% sản lượng container của cả nước và khoảng 25% thị phần vận tải biển nội địa. Đây là cảng container lớn và nhộn nhịp nhất Việt Nam, đóng vai trò cửa ngõ xuất nhập khẩu trọng yếu của khu vực phía Nam.
img-5551-copy.jpg
image-1.jpg
Tuyến đường Đồng Văn Cống dài khoảng 3km, nối từ đại lộ Mai Chí Thọ đến cảng Cát Lái và khu đô thị phía Đông. Đầu năm ngoái, tuyến đường này được mở rộng, cải tạo nhằm giảm ùn tắc và phục vụ tốt hơn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn đưa vào khai thác, mặt đường đã xuất hiện nhiều điểm xuống cấp, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.
