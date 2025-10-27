Lo sợ mỗi khi xe tải nghiêng ngả trên đường vào cảng Cát Lái

TPO - Mặt đường tại nút giao Đồng Văn Cống – Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TP.HCM) chi chít “ổ voi”, “ổ gà” và đất đá ngổn ngang, gây khó cho người đi đường.
Theo các tài xế thường xuyên lưu thông qua đây, mặt đường hư hỏng đã lâu nhưng chưa được sửa chữa triệt để. Anh Nguyễn Văn Thắng (tài xế, TP.HCM) chia sẻ: “Mỗi lần chở hàng qua đoạn này tôi rất lo lắng. Đường gập ghềnh, xe nặng dễ dằn gãy thanh giảm xóc, nhiều hôm phải dừng sửa giữa đường. Xe nhỏ thì hư vỏ, còn container rung mạnh đến méo cả thùng”.
Tuyến đường Đồng Văn Cống dài khoảng 3km, nối từ đại lộ Mai Chí Thọ đến cảng Cát Lái và khu đô thị phía Đông. Đầu năm ngoái, tuyến đường này được mở rộng, cải tạo nhằm giảm ùn tắc và phục vụ tốt hơn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn đưa vào khai thác, mặt đường đã xuất hiện nhiều điểm xuống cấp, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.