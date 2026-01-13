Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bí thư Phú Thọ Phạm Đại Dương yêu cầu chuyển mạnh từ 'đạt tiến độ' sang 'hiệu quả thực chất'

Đức Anh - Thu Hằng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 13/1/2026, Ban Chỉ đạo Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 71/NĐ-CP của Chính phủ trong năm 2025. Tại đây, tân Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Đại Dương đã có những chỉ đạo đầu tiên sau khi nhận nhiệm vụ.

Hội nghị do ông Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh, chủ trì, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

13012026daymanhptkh01.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và 100% Ban Chỉ đạo cấp xã, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành được ban hành kịp thời, tạo cơ sở thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Theo báo cáo, Phú Thọ là một trong ba địa phương hoàn thành sớm nhất các nhiệm vụ theo Hệ thống giám sát thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, với 163/167 nhiệm vụ đã hoàn thành. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư đồng bộ, mạng cáp quang phủ 100% xã, phường, tỷ lệ phủ sóng 4G đạt 98% diện tích, 5G đã được triển khai tại 100% đô thị trung tâm và khu công nghiệp. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025 đạt 41,10 điểm, xếp thứ 15 cả nước, tăng 5 bậc so với năm trước.

13012026daymanhptkh05.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trực tiếp và trực tuyến.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về đổi mới công tác tham mưu triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc vận hành, sử dụng các hệ thống dùng chung của cơ quan Đảng, vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nâng cao năng suất, chất lượng nông nghiệp theo hướng bền vững, kết quả và phương hướng triển khai Nghị quyết 57 trong các lĩnh vực y tế, xây dựng, chuyển đổi số cấp xã. Hội nghị cũng thảo luận việc tiếp tục đẩy mạnh Đề án 06, trọng tâm là số hóa dữ liệu, triển khai sổ khám chữa bệnh điện tử, dữ liệu đất đai, thông tin thân nhân liệt sĩ.

13012026daymanhptkh03.jpg
13012026daymanhptkh04.jpg
Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, năm 2026 là năm tăng tốc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, phấn đấu đưa Phú Thọ vào nhóm địa phương tiên phong về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành chuyển mạnh từ “đạt tiến độ” sang “hiệu quả thực chất”, lấy kết quả, sản phẩm cụ thể làm thước đo đánh giá. Trong quý I/2026, các sở, ngành, địa phương phải đề xuất nhiệm vụ điểm nhấn, mô hình kiểu mẫu về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để giao nhiệm vụ bằng sản phẩm cụ thể.

13012026daymanhptkh06.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu hoàn thành 100% nhiệm vụ chuyển đổi số Trung ương và tỉnh giao, chuẩn hóa toàn bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, ưu tiên bố trí ngân sách cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực, từng bước hình thành các quỹ thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Đức Anh - Thu Hằng
#Phú Thọ #khoa học công nghệ #chuyển đổi số #Phạm Đại Dương #đổi mới sáng tạo #tăng trưởng

Xem thêm

Cùng chuyên mục