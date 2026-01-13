Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cháy xưởng lao động tại Trại giam Quảng Ninh

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 13/1, hỏa hoạn bùng phát tại xưởng lao động dạy nghề số 1 (phân trại số 1, Trại giam Quảng Ninh, phường Hoàng Quế). Đám cháy được khống chế sau khoảng 2 giờ, không có thiệt hại về người.

Khoảng 11h30 ngày 13/1, tại Xưởng lao động dạy nghề số 1, phân trại số 1, Trại giam Quảng Ninh (khu Tân Lập, phường Hoàng Quế) xảy ra vụ cháy nhà xưởng. Nhận tin báo, Công an phường Hoàng Quế phối hợp lực lượng dân phòng và cán bộ trại giam triển khai di chuyển tài sản, tổ chức chữa cháy, khoanh vùng, không để lửa cháy lan.

91d.jpg
Cháy xưởng lao động tại Trại giam Quảng Ninh.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Được biết, nhà xưởng lao động số 1 (diện tích khoảng 500m2, xây dựng năm 2010) bị cháy toàn bộ, ước thiệt hại khoảng 300 triệu đồng, thiệt hại máy móc, hàng hóa khoảng 50 triệu đồng. Nhà xưởng lao động dạy nghề số 2 (diện tích khoảng 300m2, xây dựng năm 2006) bị cháy một phần, thiệt hại công trình ước khoảng 100 triệu đồng, thiệt hại hàng hóa khoảng 50 triệu đồng. Tổng thiệt hại dự kiến khoảng 750 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định. Các cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp với Trại giam Quảng Ninh điều tra, làm rõ; đồng thời cử lực lượng túc trực tại những vị trí có nguy cơ cháy để kịp thời xử lý nếu phát sinh tình huống.

Hoàng Dương
#Cháy xưởng #Quảng Ninh #Trại giam #đám cháy #thiệt hại #nguyên nhân #điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục