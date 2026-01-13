Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Sơn La chú trọng đại biểu nữ, dân tộc thiểu số trong bầu cử

TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh yêu cầu Sơn La tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đúng pháp luật, an toàn, thành công; đặc biệt, chú trọng bảo đảm tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số trong cơ cấu người ứng cử, đáp ứng sự mong đợi của cử tri.

Toàn cảnh cuộc làm việc của Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với tỉnh Sơn La.

Trong hai ngày 12 và 13/1, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Sơn La về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đoàn cũng tiến hành kiểm tra thực tế tại một số địa phương, trong đó có xã Yên Châu.

Làm việc với đoàn giám sát, ông Nguyễn Đình Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Sơn La, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử trên địa bàn.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Sơn La đã thành lập 76 ủy ban bầu cử và 468 ban bầu cử các cấp. Các tổ chức phụ trách bầu cử được bảo đảm đầy đủ điều kiện hoạt động; việc ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, cấp con dấu và mẫu dấu được thực hiện đồng bộ, đúng quy định.

Trước đặc thù là tỉnh miền núi, địa bàn rộng, nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Sơn La đã chủ động xây dựng các phương án tổ chức bầu cử phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác tuyên truyền được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ cử tri, góp phần tạo sự đồng thuận và khí thế hướng về ngày bầu cử.

Tại buổi làm việc, tỉnh Sơn La kiến nghị Trung ương sớm bổ sung kinh phí phục vụ công tác bầu cử; đồng thời đề xuất xem xét, hướng dẫn linh hoạt hơn về tiêu chuẩn Phó Trưởng ban chuyên trách HĐND cấp xã, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương miền núi.

Qua giám sát, các thành viên đoàn giám sát ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của tỉnh Sơn La. Đoàn giám sát đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền về bầu cử đến người dân, nhất là ở những địa bàn khó khăn; bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội; tổ chức tập huấn bài bản cho đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử.

Ông Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao những kết quả bước đầu của tỉnh Sơn La trong công tác chuẩn bị bầu cử, đồng thời nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai chặt chẽ các bước, quy trình, thủ tục theo đúng quy định pháp luật; tổ chức đầy đủ các hội nghị hiệp thương; bảo đảm chất lượng, cơ cấu và thành phần người ứng cử, trong đó chú trọng tỷ lệ nữ, người dân tộc thiểu số, người trẻ tuổi, người ngoài Đảng và người tái cử.

Đồng thời, tỉnh Sơn La cần rà soát, cập nhật đầy đủ danh sách cử tri, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân.