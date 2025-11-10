Sơn La thành lập 75 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp trực thuộc xã, phường

TPO - UBND tỉnh Sơn La đã thống nhất thành lập 75 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp trực thuộc UBND các xã, phường theo lộ trình tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-BCDDTKNQ18 của Ban Chỉ đạo Trung ương về sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La vừa ban hành kết luận chủ trương thành lập đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đưa các dịch vụ công thiết yếu đến gần dân hơn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La cho biết, hệ thống đơn vị sự nghiệp ở cấp cơ sở còn phân tán, manh mún. Các Trung tâm Truyền thông – Văn hóa cấp huyện trước đây được chuyển về cấp xã. Trong khi, các Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực lại trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Sự tách biệt này dẫn đến chồng chéo nhiệm vụ, hạn chế hiệu quả quản lý và làm tăng khoảng cách giữa cơ quan cung cấp dịch vụ với người dân – đối tượng thụ hưởng.

Để khắc phục bất cập này, UBND tỉnh ban hành đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ tổng hợp trực thuộc UBND cấp xã. Theo đó, toàn bộ 12 Trung tâm Truyền thông – Văn hóa (371 biên chế) và 12 Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực (264 biên chế) được tổ chức lại, sắp xếp thành 75 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp với tổng số 635 viên chức.

Theo đó, mỗi Trung tâm Dịch vụ tổng hợp là một đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, trực thuộc UBND cấp xã. Các trung tâm thực hiện song song hai nhóm nhiệm vụ cốt lõi: cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực nông nghiệp (khuyến nông, khuyến lâm, phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi...) và lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông. Mô hình “hai trong một” này vừa giúp tinh giản đầu mối, vừa bảo đảm tính liên thông, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ.

Việc đưa 75 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đi vào hoạt động nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Trong quá trình triển khai, UBND tỉnh đã Sở Nội vụ đã lấy ý kiến của toàn bộ 76 đơn vị liên quan, trong đó có Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng 75 UBND xã, phường.. Ngày 7/11, UBND tỉnh tổ chức họp với các sở, ngành để thống nhất và ban hành Văn bản số 6607, chốt phương án điều động, sắp xếp nhân sự, phấn đấu đưa các trung tâm mới vào hoạt động chậm nhất ngày 15/11/2025.

Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La cho biết, việc đưa 75 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đi vào hoạt động là bước đi chiến lược, chấm dứt tình trạng manh mún, chồng chéo, đưa các dịch vụ công thiết yếu về gần dân, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước ngay tại cấp cơ sở, đúng theo tinh thần của cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.