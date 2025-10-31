Hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trong năm 2025

TPO - Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức, các hội quần chúng, các cơ quan báo chí thuộc Mặt trận Tổ quốc và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ…, hoàn thành trong năm 2025.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký Kết luận số 202 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.



Theo đó, ngày 31/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghe Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tháng 10/2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương các cấp ủy, tổ chức đảng, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy xã, phường, đặc khu… đã chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao; nỗ lực, khắc phục khó khăn, kịp thời hướng dẫn, xử lý, tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.



Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương chủ động, khẩn trương triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và được giao tại các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó, tiếp tục tăng cường toàn diện cho cấp xã, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế để cấp xã chuyển mạnh trạng thái từ thụ động sang chủ động, từ quản lý sang quản trị và kiến tạo, phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội được yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, nhất là những vấn đề liên quan đến phân cấp, phân quyền, quy trình, thủ tục trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp (như: tài chính, tài sản, quy hoạch, dự án, đất đai, trụ sở…).

Với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì giải quyết ngay, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì khẩn trương bổ sung trong các nội dung trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính của các địa phương, rà soát, bãi bỏ ngay những thủ tục không cần thiết; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Đảng ủy Chính phủ cũng được giao nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung, bảo đảm tính khả thi trong phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, khắc phục tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là trong các lĩnh vực: Tài chính, khoa học, công nghệ, nội vụ, tư pháp, nông nghiệp và môi trường, xây dựng, giáo dục và đào tạo, đặc biệt là hạ tầng số. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, có giải pháp tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ.

Về nguồn lực, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính sớm tham mưu bố trí kinh phí phục vụ số hoá tài liệu, đầu tư trang thiết bị, cải tạo cơ sở vật chất, đặc biệt ưu tiên các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, khó khăn; tham mưu, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và xử lý các cơ sở nhà, đất đáp ứng yêu cầu thực tiễn...

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức, các hội quần chúng, các cơ quan báo chí thuộc Mặt trận Tổ quốc và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ…, hoàn thành trong năm 2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất chủ trương cập nhật, điều chỉnh ngay quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành (bao gồm cả quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh) sau khi thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, các mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh và các mục đích khác phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương (thông qua giao đất, cho thuê đất,... theo quy định của pháp luật về đất đai) để phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng ủy Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc hướng dẫn, thực hiện nội dung trên; khẩn trương hoàn thành sắp xếp, bố trí tài sản công của các địa phương, kịp thời tháo gỡ, xử lý các vướng mắc phát sinh và báo cáo cấp có thẩm quyền.