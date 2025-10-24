Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Sớm hoàn thiện, báo cáo chương trình làm việc của Đại hội XIV để Bộ Chính trị cho ý kiến

Trường Phong
TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng tham mưu các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện, báo cáo chương trình làm việc của Đại hội để Bộ Chính trị cho ý kiến; đồng thời tham mưu về cơ cấu, số lượng, chủ đề tham luận tại Đại hội để Bộ Chính trị chỉ đạo các tổ chức Đảng triển khai.

Sáng 24/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng chủ trì Phiên họp thường trực Tiểu ban.

Qua rà soát, báo cáo cập nhật tiến độ, các thành viên của Tiểu ban thống nhất nhận định, về cơ bản, công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng đã và đang được các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo kế hoạch.

tienphong-2410mrtu.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Kết luận phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hoan nghênh các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác phục vụ tổ chức Đại hội XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các thành viên Tiểu ban tham mưu các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện, báo cáo chương trình làm việc của Đại hội để Bộ Chính trị cho ý kiến; đồng thời tham mưu về cơ cấu, số lượng, chủ đề tham luận tại Đại hội để Bộ Chính trị chỉ đạo các tổ chức Đảng triển khai.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, Bộ Công an nắm chắc tình hình an ninh, trật tự; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; phối hợp với các bộ, ngành bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến Đại hội không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn, nhiều công việc phát sinh, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát, tránh để sót việc, chậm việc.

Trường Phong
