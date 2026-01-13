Tiêu chí quan trọng để lựa chọn nhóm vấn đề và người bị chất vấn tại Quốc hội

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Luân Dũng
TPO - Tiêu chí lựa chọn chất vấn là những vấn đề bức xúc, nổi lên ở tầm vĩ mô hoặc ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước được đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm.

Chủ tịch nước có thể tham gia giải trình, làm rõ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về hoạt động giám sát của Quốc hội.

Liên quan đến hoạt động chất vấn, nghị quyết nêu rõ, chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát có văn bản đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội gửi đề xuất vấn đề chất vấn, người bị chất vấn.

121qh1.jpg
Tiêu chí lựa chọn chất vấn là những vấn đề bức xúc, nổi lên ở tầm vĩ mô. (Ảnh: QH)

Đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm lấy ý kiến đại biểu Quốc hội và tổng hợp đề xuất vấn đề chất vấn, người bị chất vấn. Trường hợp cần thiết, đại biểu Quốc hội có thể gửi đề xuất trực tiếp đến Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng nêu rõ tiêu chí lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn và người bị chất vấn.

Theo đó, tiêu chí lựa chọn chất vấn là những vấn đề bức xúc, nổi lên ở tầm vĩ mô hoặc ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước được đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm.

Tiêu chí quan trọng khác là vấn đề có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; có dấu hiệu gia tăng vi phạm pháp luật và tội phạm; hạn chế trong giải quyết việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri và cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Vấn đề chất vấn đã được người bị chất vấn trả lời bằng văn bản nhưng đại biểu Quốc hội không đồng ý với nội dung trả lời, cũng là một trong những tiêu chí để lựa chọn chất vấn.

“Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước có thể được mời tham dự phiên chất vấn và tham gia giải trình, làm rõ thêm nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội thuộc trách nhiệm của mình”, nghị quyết nêu rõ.

Người bị chất vấn không được ủy quyền

Về trình tự, thủ tục, chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát dự kiến các nhóm vấn đề chất vấn và người bị chất vấn, lấy ý kiến Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội và Tổng Thư ký Quốc hội.

Chậm nhất 5 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị của Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, lựa chọn các nhóm vấn đề chất vấn, người bị chất vấn.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhấn mạnh, người bị chất vấn không được ủy quyền cho người khác trả lời thay, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Trong trường hợp không thể trực tiếp tham dự phiên chất vấn thì người bị chất vấn gửi văn bản nêu rõ lý do đến Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Quá trình chất vấn, đại biểu Quốc hội có thể cung cấp thông tin chứng minh bằng hình ảnh, bản ghi hình, vật chứng cụ thể; trường hợp không đồng ý với nội dung trả lời chất vấn thì có quyền tranh luận và người bị chất vấn có trách nhiệm trả lời.

Trong khi đó, người bị chất vấn phải trả lời trực tiếp, đầy đủ vấn đề mà đại biểu Quốc hội đã chất vấn, xác định rõ trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc phục hạn chế, bất cập (nếu có).

Luân Dũng
