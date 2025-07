Quốc hội sẽ chất vấn việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ

TPO - Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Kỳ họp thứ 10 tổ chức theo 2 đợt

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 10/7, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng báo cáo bước đầu về chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Về thời gian họp, Tổng Thư ký Quốc hội đề xuất tiếp tục tổ chức Kỳ họp thứ 10 theo 2 đợt họp để có thời gian cho các cơ quan tiếp thu, giải trình, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết với chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua.

Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong khoảng 1,5 tháng với 30 ngày làm việc. Thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp khoảng từ 7 - 9 ngày.

Trong đó, đợt 1 kéo dài khoảng 20 ngày, chủ yếu bố trí thảo luận các nội dung trình Quốc hội biểu quyết thông qua tại kỳ họp và thảo luận ở tổ một số dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến; chất vấn và trả lời chất vấn.

Đợt 2 sẽ kéo dài khoảng 10 ngày, chủ yếu bố trí Quốc hội biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết và thảo luận về một số dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến.

Qua rà soát bước đầu, ông Tùng cho biết, kỳ họp cuối năm này sẽ dành 14,25 ngày cho công tác lập pháp. Trên cơ sở đó, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 19 dự án luật và cho ý kiến 2 dự án luật.

Ngoài ra, Chính phủ đã có văn bản đề nghị trình Quốc hội 21 dự án luật khác, trong đó có: Luật An ninh mạng (thay thế); Luật Thương mại điện tử; Luật Quản lý thuế; Luật An toàn thực phẩm (thay thế); Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ…

Cho ý kiến về các báo cáo công tác nhiệm kỳ

Đối với các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, ông Tùng cho biết, nội dung này sẽ được làm việc trong 14,25 ngày.

Trong đó, Quốc hội sẽ dành thời gian đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025; kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế; đầu tư công trung hạn; tài chính quốc gia và vay, trả nợ công.

Xem xét các báo cáo về công tác tư pháp; phòng chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đồng thời, Quốc hội cũng xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn (tại hội trường, trong 3 ngày).

Cùng với đó, Quốc hội cũng dành thời gian thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.

Để sớm chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ 10, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan chủ động rà soát tổng thể để xác định đầy đủ các nội dung trình Quốc hội; hạn chế đề nghị bổ sung, điều chỉnh chương trình trong thời gian diễn ra kỳ họp; đồng thời, chỉ đạo hoàn thiện sớm tài liệu bảo đảm tiến độ, chất lượng.