Hà Nội: Công viên Thành Công được hạ rào, chỉnh trang

TPO - Công viên Indira Gandhi, thường gọi là công viên Thành Công (phường Giảng Võ, Hà Nội) đang được phá dỡ rào xung quanh, chỉnh trang để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán.

Những ngày gần đây, công viên Indira Gandhi thường gọi là công viên Thành Công phường Giảng Võ, Hà Nội đang được tháo rào chắn, chuẩn bị cải tạo toàn diện để phục vụ gần 1,5 vạn dân cư.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND phường Giảng Võ cho biết, công viên Indira Gandhi sẽ được hạ toàn bộ rào tạo thành công viên mở và thực hiện chỉnh trang hoàn thành trước ngày 10/2/2026 để nhân dân đón Tết Nguyên đán.

Công viên Indira Gandhi đang được hạ rào đồng bộ

Đối với việc cải tạo lâu dài, UBND phường Giảng Võ đang xin ý kiến các sở ngành liên quan để thực hiện quy hoạch chi tiết cho dự án "Cải tạo tổng thể Công viên Indira Gandhi".

Theo đề án "Cải tạo tổng thể Công viên Indira Gandhi" đang được xây dựng, dự kiến công viên được chia làm hai khu vực cảnh quan chính là công viên cây xanh kết hợp đường dạo và hồ Thành Công. Đề án cũng định hướng quy hoạch bãi đỗ xe ngầm, nổi để phục vụ nhân dân đến công viên vui chơi và nhân dân trong khu vực. "Ngay sau khi hoàn thiện quy hoạch chi tiết, đề án sẽ được đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn của phường để thực hiện", đại diện phường nêu.

Phối cảnh minh họa đề án "Cải tạo tổng thể Công viên Indira Gandhi". Ảnh: Phường Giảng Võ

Khu vực hồ Thành Công sau khi được cải tạo và kè hồ năm 1997, công viên chính thức được đặt tên là công viên Indira Gandhi vào năm 2004 nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng Thủ đô, nhằm tôn vinh nữ Thủ tướng Ấn Độ và quan hệ ngoại giao hai nước

Công viên nằm tại ngã tư các trục đường lớn (Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyên Hồng) nay thuộc phường Giảng Võ, đóng vai trò là "lá phổi xanh" và hồ điều hòa quan trọng của khu vực.

Đây là công viên thứ hai sau công viên Thống Nhất thực hiện bỏ hoàn toàn tường rào để người dân dễ tiếp cận.