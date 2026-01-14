Gia Lai sẽ bắn pháo hoa tại hai quảng trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ

TPO - UBND tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Ngày 14/1, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có công văn số 306 thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Một dịp bắn pháo hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) theo như đề xuất của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

UBND tỉnh Gia Lai giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, UBND hai phường Quy Nhơn và Pleiku; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc đăng ký đặt hàng pháo hoa và tổ chức bắn pháo hoa theo quy định và đảm bảo an toàn.