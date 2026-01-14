Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đại tướng Lê Văn Dũng đã về với đất mẹ

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 14/1, tại ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long, Ban lễ tang Nhà nước tổ chức lễ an táng đồng chí Đại tướng, Anh hùng LLVT Nhân dân Lê Văn Dũng - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

1.jpg
Đưa linh cữu Đại tướng Lê Văn Dũng về đất mẹ.

Dự lễ an táng có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; cán bộ lão thành cách mạng; tướng lĩnh; gia quyến đồng chí Đại tướng Lê Văn Dũng cùng bà con Nhân dân địa phương…

4.jpg
12.jpg
Đại tướng Lê Văn Dũng (tên khai sinh Nguyễn Văn Nới), sinh ngày 25/12/1945; quê quán: Xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long); thường trú tại số 702, ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long; nhập ngũ ngày 14/5/1963; vào Đảng ngày 23/9/1965.
8.jpg
Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 15 giờ 40 phút, ngày 9/1/2026 (tức ngày 21/11 năm Ất Tỵ) tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.
10.jpg
Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Đại tướng Lê Văn Dũng đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.
5.jpg
Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của Đại tướng Lê Văn Dũng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Đại tướng Lê Văn Dũng với nghi thức lễ tang cấp Nhà nước. Linh cữu đồng chí Đại tướng Lê Văn Dũng quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, số 5, Phạm Ngũ Lão, TPHCM.
6.jpg
Tại lễ an táng, thay mặt Ban tổ chức lễ tang và gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
9.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí tướng lĩnh; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; cấp ủy, chính quyền địa phương; các cơ quan thông tấn báo chí; họ hàng nội, ngoại, thân hữu gần xa, bà con quê hương đã đến viếng, gửi thư, điện chia buồn, gửi vòng hoa viếng, dự lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Đại tướng, Anh hùng LLVT Nhân dân Lê Văn Dũng.
2.jpg
3.jpg
7.jpg
Tiễn đưa Đại tướng Lê Văn Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Cảnh Kỳ
#Lê Văn Dũng #an táng #Anh hùng LLVT #Vĩnh Long #quân đội #lễ tang #Đại tướng #Tổng cục Chính trị #Đại tướng Lê Văn Dũng

Xem thêm

Cùng chuyên mục