Đại tướng Lê Văn Dũng đã về với đất mẹ

TPO - Chiều 14/1, tại ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long, Ban lễ tang Nhà nước tổ chức lễ an táng đồng chí Đại tướng, Anh hùng LLVT Nhân dân Lê Văn Dũng - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.