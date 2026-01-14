Đại tướng Lê Văn Dũng đã về với đất mẹ

TPO - Chiều 14/1, tại ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long, Ban lễ tang Nhà nước tổ chức lễ an táng đồng chí Đại tướng, Anh hùng LLVT Nhân dân Lê Văn Dũng - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Dự lễ an táng có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; cán bộ lão thành cách mạng; tướng lĩnh; gia quyến đồng chí Đại tướng Lê Văn Dũng cùng bà con Nhân dân địa phương…
Tiễn đưa Đại tướng Lê Văn Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng.