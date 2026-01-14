Phú Thọ công bố quy hoạch điều chỉnh sau sáp nhập

TPO - Với tầm nhìn dài hạn, Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021–2030 được kỳ vọng trở thành “kim chỉ nam” cho phát triển. Quy hoạch mở ra không gian, động lực tăng trưởng mới, đưa Phú Thọ vươn lên thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Trần Duy Đông đã trao Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho Sở Tài chính. Ảnh: Trường Quân

Chiều 14/1, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 31/12/2025. Quy hoạch được xây dựng trên toàn bộ địa giới hành chính tỉnh với diện tích 9.361,38 km², bám sát các định hướng phát triển của đất nước, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025–2030.

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh xác định 5 quan điểm phát triển chủ đạo, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và vị thế địa kinh tế của Phú Thọ; đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao đời sống Nhân dân.

Không gian phát triển của tỉnh được tổ chức theo định hướng “Ba hành lang – Một vành đai – Năm trục động lực”, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế – xã hội với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Đất Tổ, đặc biệt là Văn hóa Mường và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; đồng thời kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Quy hoạch tỉnh Phú Thọ đến năm 2030.

Theo Quy hoạch, đến năm 2030, Phú Thọ phấn đấu trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và Trung du, miền núi phía Bắc; là trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế và đào tạo chất lượng cao. Giai đoạn 2026–2030, GRDP của tỉnh dự kiến tăng bình quân 11–12%/năm, cơ bản không còn hộ nghèo.

Tầm nhìn đến năm 2050, Phú Thọ hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại; xã hội phát triển phồn vinh, người dân có chất lượng cuộc sống cao và hạnh phúc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh lần này thể hiện rõ tư duy phát triển mới, cách tiếp cận khoa học, tổng thể và dài hạn; phản ánh đầy đủ tiềm năng, lợi thế so sánh, mở ra không gian và động lực phát triển mới cho tỉnh trong giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định, Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 là văn bản có ý nghĩa nền tảng, lâu dài, đóng vai trò “kim chỉ nam” và là kỷ cương cho phát triển.

Quy hoạch là căn cứ quan trọng để tổ chức không gian phát triển, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, triển khai các chiến lược, chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trường Quân

Để Quy hoạch thực sự đi vào cuộc sống, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa bằng các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng, đô thị – nông thôn.

Các cơ quan chức năng bảo đảm tuyệt đối tuân thủ Quy hoạch đã được phê duyệt trong mọi hoạt động đầu tư, quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường; tập trung huy động nguồn lực, xây dựng danh mục các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa lớn, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.