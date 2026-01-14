Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thể hiện tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn

TPO - Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng không chỉ tổng kết chặng đường trong 5 năm qua, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, mà còn thể hiện rõ tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21.

Chiều 14/1/2026, tại Trung tâm Báo chí đã diễn ra Họp báo thông tin về Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội XIV là sự kiện chính trị mang tầm vóc lịch sử

Tại họp báo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết: với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển”, Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 - 25/1/2026. Tham dự đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Chủ đề của Đại hội là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Tại họp báo, trả lời một số câu hỏi của phóng viên, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết: Đại hội XIV là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu sự phát triển của đất nước.

Về những điểm mới của Đại hội XIV, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định rất toàn diện. Cụ thể, đại hội đổi mới từ nội dung xây dựng văn kiện, cách thể hiện các văn kiện và tổ chức triển khai thực hiện văn kiện trước đại hội.

Theo ông, điểm mới trước hết thể hiện ở mặt tư duy với trọng tâm là đột phá, hoàn thiện về mặt thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đây là nội dung rất mới mà các văn kiện trước chúng ta chưa đề cập hoặc ở chừng mực nhất định.

Điểm mới khác là kiên định và đồng thời đẩy mạnh hơn nữa phát triển nhanh, bền vững đất nước. Theo ông Thắng, nội hàm phát triển nhanh và bền vững cũng có nhiều điểm mới. Trước đây, chúng ta coi phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm nhưng lần này nhấn mạnh cả vấn đề môi trường.

Ông Thắng nhắc đến việc xác lập mô hình tăng trưởng mới gắn với cơ cấu, đi từ rộng sang sâu và thích ứng với những chuyển đổi rất lớn của thế giới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi về nguồn nhân lực.

Ông cũng nêu thêm các điểm mới về quan điểm phát triển liên quan đến văn hóa, con người, nhấn mạnh việc xác định quốc phòng, an ninh cùng với đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập là trọng yếu, thường xuyên…

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết. Ảnh: PV.



Nghị quyết Đại hội XIV sẽ là nghị quyết của đổi mới và hành động

Trả lời câu hỏi của báo chí về quá trình chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là chuẩn bị dự thảo văn kiện trình đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, được triển khai hết sức công phu, bài bản, khoa học, dân chủ. Các dự thảo văn kiện không chỉ tổng kết chặng đường trong 5 năm qua, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, mà còn thể hiện rõ tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21.

Ông Quyết cho biết, chỉ trong một tháng lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo văn kiện Đại hội XIV, đã có gần 14 triệu ý kiến tham góp, với gần 5 triệu đảng viên và nhân dân tham gia góp ý kiến.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cơ bản các ý kiến thể hiện trách nhiệm chính trị rất cao, đồng thuận cao với các nội dung trong dự thảo văn kiện, đánh giá cao cách làm bài bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã nghiêm túc tiếp thu nghiêm túc, tối đa để hoàn thiện dự thảo văn kiện.

Ông Trịnh Văn Quyết bày tỏ tin tưởng, với sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, Đại hội XIV sẽ có những quyết sách quan trọng, chiến lược, nghị quyết của Đại hội XIV sẽ là nghị quyết của đổi mới và hành động, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, ổn định, văn minh, hạnh phúc.

Trao đổi về điểm mới đường lối đối ngoại của Đảng đề ra trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIV, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu rõ, việc bổ sung định hướng coi tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là quan điểm rất mới, rất quan trọng.

Dự thảo cũng bổ sung nội hàm “tự cường” trong đường lối đối ngoại, qua đó thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Cùng với đó là hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đồng bộ và hiệu quả; nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại...

Dự thảo cũng yêu cầu đảm bảo nguồn lực cho đối ngoại tương xứng với thế và lực mới của đất nước để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ông Trung cũng nhấn mạnh phương hướng nhiệm vụ đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương; chủ động tham gia xây dựng định hình các thể chế đa phương; phát huy hiệu quả các phương thức ngoại giao đa dạng, đặc biệt là ngoại giao cấp cao, ngoại giao chuyên ngành.