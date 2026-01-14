Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn, 4 người tử vong

Thanh Hà
TPO - Sáng 14/1, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn giữa 3 ô tô làm 4 người tử vong, 6 người bị thương.

va-cham-9588.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại Km 334+300 cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn (qua xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Vào khoảng gần 4h cùng ngày, xe đầu kéo BKS 36C-111.XX va chạm với xe khách BKS 38C-229.XX chở 11 người. Sau đó, xe khách BKS 38C tiếp tục va chạm với một xe đầu kéo khác mang biển số 35A-463.XX.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 6 người bị thương. Ghi nhận tại hiện trường, cả 3 phương tiện hư hỏng nặng.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đang phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa phong tỏa hiện trường, giải quyết vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Thanh Hà
