Vĩnh Long có tân Chánh Thanh tra tỉnh

TPO - Ông Lê Đồng Khởi - Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đến nhận công tác tại Thanh tra Chính phủ. Ông Võ Văn Phú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Tri được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long.

Sáng 14/1, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức công bố các quyết định điều động và tiếp nhận, bổ nhiệm công chức lãnh đạo.

Ông Lê Đồng Khởi nhận quyết định đến công tác tại Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, ông Lê Đồng Khởi - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long được điều động đến nhận công tác tại Thanh tra Chính phủ để bố trí công tác theo quyết định của cấp có thẩm quyền, kể từ ngày 6/1/2026.

UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Võ Văn Phú - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Tri (Vĩnh Long) giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác của các cán bộ trên. Đồng thời, đề nghị ông Lê Đồng Khởi trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, quan tâm, theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng ngành thanh tra tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long trao quyết định cho ông Võ Văn Phú.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đề nghị ông Võ Văn Phú từ thực tiễn công tác địa phương, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, xây dựng ngành thanh tra thực sự trong sạch, vững mạnh; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.