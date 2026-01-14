Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vĩnh Long có tân Chánh Thanh tra tỉnh

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Lê Đồng Khởi - Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đến nhận công tác tại Thanh tra Chính phủ. Ông Võ Văn Phú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Tri được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long.

Sáng 14/1, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức công bố các quyết định điều động và tiếp nhận, bổ nhiệm công chức lãnh đạo.

vl-7633.jpg
Ông Lê Đồng Khởi nhận quyết định đến công tác tại Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, ông Lê Đồng Khởi - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long được điều động đến nhận công tác tại Thanh tra Chính phủ để bố trí công tác theo quyết định của cấp có thẩm quyền, kể từ ngày 6/1/2026.

UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Võ Văn Phú - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Tri (Vĩnh Long) giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác của các cán bộ trên. Đồng thời, đề nghị ông Lê Đồng Khởi trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, quan tâm, theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng ngành thanh tra tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

vl-8495.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long trao quyết định cho ông Võ Văn Phú.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đề nghị ông Võ Văn Phú từ thực tiễn công tác địa phương, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, xây dựng ngành thanh tra thực sự trong sạch, vững mạnh; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Cảnh Kỳ
#Vĩnh Long #Chánh Thanh tra #Lê Đồng Khởi #Võ Văn Phú #bổ nhiệm #lãnh đạo #điều động

Xem thêm

Cùng chuyên mục