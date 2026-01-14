Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người đàn ông tử vong sau va chạm với xe đầu kéo ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau va chạm, 2 nạn nhân cùng xe máy bị xe đầu kéo container kéo lê nhiều mét khiến 1 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Khoảng 7h30 ngày 14/1, xe máy BKS 60C1-781.13 chở 2 nam thanh niên lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM, khi đến khu vực dốc Thiên Thu (phường Đông Hòa, TP.HCM) đã va chạm với xe đầu kéo biển số TP.HCM chạy cùng chiều.

z7428590704146-5fa27e2bff854f62347a33791bfcb703.jpg
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.

Sau va chạm, hai nạn nhân cùng xe máy bị kéo lê nhiều mét. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân, xe máy và xe đầu kéo nằm trên làn đường dành cho ô tô. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc, kéo dài hơn 1 km.

z7428590684441-6692892726dce1d84a6c558151a31a1b.jpg
Xe cứu thương đến hiện trường.

Đến gần 9h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Người dân địa phương cho biết, vào giờ cao điểm buổi sáng, đoạn Quốc lộ 1 từ Tân Vạn đến dốc Thiên Thu thường xuyên xảy ra tình trạng xe máy đi vào làn ô tô, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Nguyễn Dũng
#tai nạn giao thông #quốc lộ 1 #xe máy #xe đầu kéo #tai nạn chết người #đồng nai #TP.HCM #tai nạn #TP.HCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục