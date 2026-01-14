Bà Hà Thị Nga được giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

TPO - Sáng 14/1, Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 6 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhất trí thông qua tờ trình giới thiệu bà Hà Thị Nga để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ đã trình bày tờ trình về công tác nhân sự.

Theo đó, tờ trình giới thiệu bà Hà Thị Nga – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; giới thiệu bà Bùi Thị Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội để Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.



Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Ý.



Các đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết, nhất trí 100% với tờ trình về việc giới thiệu bà Hà Thị Nga để Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nhất trí 100% giới thiệu bà Bùi Thị Huyền Mai để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Bà Hà Thị Nga được giới thiệu để Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Như Ý.



Bà Hà Thị Nga, sinh năm 1969; quê quán tại tỉnh Phú Thọ. Bà Nga là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, có trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm. Bà Nga từng kinh qua nhiều vị trí công tác: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 30/6/2025, bà Hà Thị Nga được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau đó, bà Hà Thị Nga được giới thiệu và Ủy ban Trung ương MTTQ hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.