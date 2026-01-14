Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bà Hà Thị Nga được giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 14/1, Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 6 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhất trí thông qua tờ trình giới thiệu bà Hà Thị Nga để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ đã trình bày tờ trình về công tác nhân sự.

Theo đó, tờ trình giới thiệu bà Hà Thị Nga – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; giới thiệu bà Bùi Thị Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội để Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

tienphong-141hn.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Các đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết, nhất trí 100% với tờ trình về việc giới thiệu bà Hà Thị Nga để Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nhất trí 100% giới thiệu bà Bùi Thị Huyền Mai để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

tienphong-141hathinga.jpg
Bà Hà Thị Nga được giới thiệu để Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Như Ý.

Bà Hà Thị Nga, sinh năm 1969; quê quán tại tỉnh Phú Thọ. Bà Nga là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, có trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm. Bà Nga từng kinh qua nhiều vị trí công tác: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 30/6/2025, bà Hà Thị Nga được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau đó, bà Hà Thị Nga được giới thiệu và Ủy ban Trung ương MTTQ hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Trường Phong
#Mặt trận Tổ quốc #Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam #Công tác nhân sự #Hà Thị Nga #Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hà Thị Nga

Xem thêm

Cùng chuyên mục