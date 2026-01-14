Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tin mới vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc qua Thanh Hóa làm 4 người tử vong

Phạm Trường
TPO - 3 ô tô xảy ra va chạm liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người chết xảy ra khoảng 4h ngày 14/1 trên tuyến cao tốc Bắc Nam (đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45) qua xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm trên, 3 xe ô tô gồm 2 xe khách, một ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 35A-463..., 38C-229... và một xe ô tô (chưa rõ biển số) đã xảy ra va chạm liên hoàn.

Hiện trường tai nạn.

Hậu quả, ít nhất 4 người (chưa rõ danh tính) tử vong, 6 người bị thương được đưa đến cơ sở y tế đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến 3 xe hư hỏng nặng.

Sau vụ tai nạn, giao thông qua khu vực bị hạn chế hai làn xe. Đội vận hành tuyến cao tốc đã phối hợp với lực lượng Đội 3 – Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức phân luồng, điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn thời tiết khô ráo, không mưa, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ, mặt đường bình thường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Phạm Trường
#tai nạn #cao tốc #Thanh Hóa #va chạm #giao thông #thương vong #điều tra

